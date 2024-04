Queen Of Tears: Chiếc nhẫn Hyun Woo cầu hôn Hae In lần thứ hai có gì đặc biệt?

HHT - Cả hai lần cầu hôn Hae In, Hyun Woo đều dùng những chiếc nhẫn có ý nghĩa rất đặc biệt. Nhất là nhẫn anh vừa dùng cầu hôn vợ cũ có một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ.

Suốt phim Queen Of Tears, bộ nhẫn cưới của Hyun Woo và Hae In được nhắc tới rất nhiều lần, như minh chứng cho tình cảm khăng khít của hai vợ chồng. Tuy cùng một bộ sưu tập, cùng làm từ chất liệu vàng trắng nhưng đôi nhẫn này có giá cả rất chênh lệch.

Nhẫn cưới của Hae In, cũng là nhẫn cầu hôn mà Hyun Woo dành cho cô được đính nhiều kim cương nên có giá đắt hơn 5 lần so với nhẫn của chính Hyun Woo (11 triệu won và 2 triệu won). Chi tiết này khiến netizen cảm động, chứng tỏ Hyun Woo rất trân trọng Hae In nên mới dành những gì tốt nhất cho cô.

Sau đó, Hyun Woo và Hae In đã ký đơn ly hôn nên hai người cũng tháo nhẫn cưới. Đến tập 12 vừa rồi, Hyun Woo đã cầu hôn Hae In một lần nữa. Nhưng khác với lần đầu tiên, giờ đây Hae In lại buồn bã từ chối. Bởi bệnh tình của cô ngày càng nặng, đã có lúc nhìn nhầm người khác thành Hyun Woo nên cô không muốn tạo thêm áp lực cho anh nữa.

Ngoài việc đau buồn rơi lệ với màn cầu hôn bất thành của cặp đôi chính, khán giả còn chú ý đến chiếc nhẫn cầu hôn lần thứ hai của Hyun Woo. Đây cũng là sản phẩm của Bvlgari nhưng thuộc bộ sưu tập khác, kiểu dáng cũng khác so với mẫu trước đó. Đáng chú ý hơn, chiếc nhẫn này chưa có giá bán cụ thể, khiến cho netizen nói vui rằng nhẫn cầu hôn lần hai cũng như tình yêu Hyun Woo dành cho Hae In là vô giá, không thể đong đếm.