Thiếu niên Việt Nam hướng về Đại hội XIV của Đảng: Chia sẻ của 2 nữ sinh Hà Nội

HHTO - Trong không khí hân hoan hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hình ảnh các bạn nhỏ tham gia lễ chào cờ, gửi gắm niềm tin và ước mơ về tương lai đất nước đã để lại nhiều cảm xúc. Giữa khoảnh khắc đặc biệt ấy, hai nữ sinh Lê Phương Bảo Ngọc và Đặng Kim Thiên Kim đã có những chia sẻ ý nghĩa.

Tự hào khi được đứng trong lễ chào cờ đặc biệt

Là một trong những thiếu niên tiêu biểu được lựa chọn tham gia Lễ chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng tại trụ sở cơ quan T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sáng 19/1, nữ sinh Lê Phương Bảo Ngọc (học sinh lớp 9 THCS Ngô Sĩ Liên) không giấu được sự xúc động khi đứng giữa không gian trang trọng, thiêng liêng.

Bảo Ngọc chia sẻ, khoảnh khắc chào cờ cùng các cô chú lãnh đạo, các anh chị đoàn viên khiến em cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Dù còn nhỏ tuổi, em hiểu rằng Đại hội XIV của Đảng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tương lai đất nước.

Theo Bảo Ngọc, thanh thiếu nhi hôm nay có thể góp phần hướng về Đại hội bằng những việc làm giản dị nhưng thiết thực như học tập tốt, rèn luyện đạo đức, chia sẻ những thông điệp tích cực và lan tỏa tinh thần yêu nước tới bạn bè, người thân.

“Đại hội của Đảng không hề xa vời”

Cùng chung cảm xúc ấy, em Đặng Kim Thiên Kim, học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Ngọc Hân, cho biết em cảm thấy “bồi hồi và rất thiêng liêng” khi được tham gia lễ chào cờ đặc biệt hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Thiên Kim chia sẻ, trước đây em từng nghĩ Đại hội Đảng là một sự kiện lớn, mang tính vĩ mô và có phần xa với lứa tuổi thiếu nhi. Nhưng khi được trực tiếp tham gia hoạt động, em nhận ra Đại hội gắn liền với những giá trị quen thuộc, gần gũi như hình ảnh Bác Hồ và những lời dạy dành cho thiếu nhi Việt Nam.

Từ đó, Thiên Kim hiểu rằng trách nhiệm của thế hệ trẻ không chỉ nằm ở tương lai, mà bắt đầu từ hiện tại, bằng việc chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện bản thân để mai này góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Những mầm non gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước

Những lời chia sẻ trong trẻo của Bảo Ngọc và Thiên Kim tuy giản dị nhưng thể hiện rõ niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và niềm tin của thiếu nhi Việt Nam đối với Đảng. Qua đó cho thấy, tinh thần hướng về Đại hội XIV của Đảng không chỉ lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên mà còn chạm tới trái tim của những mầm non - thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Từ những cảm xúc đầu đời ấy, niềm tin và khát vọng về một Việt Nam phát triển, giàu mạnh, văn minh đang được gieo mầm, bền bỉ và đầy hy vọng.