TP.HCM: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu số giải học sinh giỏi Quốc gia

HHTO - Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026, TP.HCM dẫn đầu cả nước về số thí sinh đạt giải, trong đó trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chiếm hơn phân nửa số giải.

Chiều 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi, đáp án và kết quả của kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026. Theo thống kế, năm nay cả nước có hơn 6.750 thí sinh tham gia và có gần 4.000 thí sinh đạt giải, riêng khu vực TP.HCM dẫn đầu với 288 giải đến từ thí sinh của 14 trường trên địa bàn.

Đội tuyển môn Tin học TP.HCM giành 4 giải Nhất, trong đó trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt 3 giải. - Ảnh: Fanpage Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM

Trong đó, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong xuất sắc mang về 153 giải ở tất cả 12 môn thi (không có môn tiếng Nga). Đồng thời, kết quả này cũng giúp trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trở thành trường có thí sinh đạt giải nhiều nhất cả nước. Cụ thể, trường có 5 giải Nhất, 44 giải Nhì, 39 giải Ba, 65 giải Khuyến khích.

Giải thích cho sự chênh lệch lớn giữa trường THPT chuyên Lê Hồng Phong so với các trường trên địa bàn TP.HCM, nhiều người cho rằng bên cạnh mạnh về các môn Toán (11 giải), Vật lí (24 giải), Hóa học (16 giải), Tin học (11 giải), Tiếng Anh (12 giải),... thì các bạn học sinh của trường còn thống trị bảng kết quả ở các môn ngoại ngữ khác gồm: tiếng Pháp (22 giải), tiếng Trung (15 giải), tiếng Nhật (14 giải).

Xếp sau trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 36 giải, THPT chuyên Lê Quý Đôn có 33 giải, THPT chuyên Hùng Vương có 28 giải,...

Thống kê số lượng giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia của các trường tại TP.HCM. - Ảnh: Fanpage Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Xét trong phạm vi cả nước, Top 10 địa phương có số lượng thí đạt giải nhiều có TP.HCM (288 giải), Ninh Bình (238 giải), Phú Thọ (229 giải), Hải Phòng (208 giải), Hà Nội (207 giải), Bắc Ninh (174 giải), Đà Nẵng (146 giải), Lào Cai (134 giải), Thái Nguyên và Hưng Yên cùng có 125 giải.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026, Bộ Giáo dục và Đạo tạo cho biết kế hoạch triệu tập các thí sinh đạt mức điểm như sau: Môn Toán từ 26 điểm trở lên; môn Vật lí từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25 điểm trở lên; môn Tin học từ 24,79 điểm trở lên.