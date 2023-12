Đám cưới Diễm My 9X: Lời thề nguyện gây xúc động, Lan Ngọc bị tháo tóc giả

HHT - Hậu đám cưới lãng mạn của diễn viên Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn, loạt khoảnh khắc thú vị bên trong bữa tiệc đang nhận được sự quan tâm từ netizen.

Sau thời gian dài hẹn hò, Diễm My 9X và bạn trai Vinh Nguyễn đã chính thức "về chung một nhà" vào ngày 21/12 vừa qua. Trong ngày vui này, nhiều khách mời đình đám của V-Biz đã không giấu được sự xúc động trước khoảnh khắc cô dâu - chú rể đọc lời thề nguyện.

Sau đoạn clip cầu hôn lãng mạn trên chiếc khinh khí cầu ở độ cao 3000 mét tại Úc, Vinh Nguyễn bất ngờ biểu diễn piano ngay trên sân khấu bữa tiệc, cho đến phần điệp khúc, cô dâu Diễm My xuất hiện trong mẫu váy cưới lộng lẫy với sự đồng hành của bố để thực hiện nghi thức trao nhẫn.

Trong khoảnh khắc ý nghĩa, Diễm My bật khóc hạnh phúc: “7 năm trôi qua như một cái chớp mắt, em không ngờ là mình đã đứng ở đây, trên lễ đường này để nói những lời thề nguyện. Và hôm nay, em chính thức trở thành ‘vợ của anh’. Anh đã cho em rất nhiều thứ, đó là sự tử tế, sự kiên nhẫn, tình yêu thương và đặc biệt là sự lạc quan. Anh đã thay đổi em từ một cô gái hay buồn, hay thu mình lại với trái tim tan vỡ, một cô gái không biết thưởng thức cuộc sống, từ một cô gái nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu thương của một người nào khác ngoài mẹ trở nên tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp".

Vinh Nguyễn cũng chân thành đáp lại: “Em là nguồn cảm hứng và là nguồn động lực trong cuộc sống của anh. Mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười trên môi của em thì anh biết rằng mọi khó khăn thử thách đều chắc chắn sẽ vượt qua… Anh yêu em”.

Bên cạnh đó, Diễm My 9X và dàn phù dâu đã thể hiện ca khúc I Will Follow Him, trong khi chú rể Vinh Nguyễn cùng dàn phù rể cũng trình bày tiết mục Marry You khiến khán giả không khỏi thích thú. Những phần trình diễn này đã được cặp đôi lên ý tưởng kỹ lưỡng cũng như chăm chỉ tập luyện.

Tiếp nối tiết mục đặc biệt, Diễm My đã mời người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết lên sân khấu để bắt đầu phần được mong chờ nhất nhì trong ngày vui - tung hoa cưới. Diệp Linh Châu là người may mắn bắt được hoa cưới lần này.

Trong đám cưới của Diễm My 9X và Vinh Nguyễn, Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Hoa hậu Hương Giang đã quyết định “chơi lớn” ủng hộ giải thưởng "hiện kim" cho trò chơi. Bên cạnh đó, Trấn Thành - Trường Giang và Tiến Luật cũng là host với những pha quăng miếng khiến khách mời phải liên tục bật cười.

Ninh Dương Lan Ngọc là người chiến thắng nhờ sự lăn xả và bất chấp hình tượng "ngọc nữ". Tiếp theo đó, Tóc Tiên đã giành được giải Nhì đầy thuyết phục khi thành công gỡ tóc giả của Lan Ngọc ngay trên sân khấu. Đáng chú ý, nữ ca sĩ đã trao lại tiền thưởng cho cô dâu - chú rể để gửi cho các tổ chức từ thiện.