Diễm My 9X tiết lộ bí mật trước thềm đám cưới, nói gì về tin đồn nghỉ đóng phim?

HHT - Trước khi chính thức "lên xe hoa", Diễm My 9X đã có những chia sẻ chân thành xoay quanh hôn lễ và những dự định trong tương lai của nữ diễn viên "Giấc Mơ Của Mẹ".

Xuất hiện trong công chúng trước thềm hôn lễ vào ngày 21/12 tới đây, Diễm My 9X gây ấn tượng bởi diện mạo xinh đẹp và ngày càng rạng rỡ. Nữ diễn viên cũng có những tiết lộ thú vị về ngày trọng đại, đặc biệt là một số chia sẻ về chồng sắp cưới và công việc mới.

Chia sẻ về "nửa kia", cô nàng không giấu được sự tự hào khi cho biết anh là người rất khác so với các bạn bè đồng trang lứa bởi sự tình cảm và thông minh. Ngoài ra, Diễm My còn tiết lộ chồng là người chăm chỉ làm việc nhưng lại rất tinh tế, thậm chí từng khóc vì nhân vật mà cô đã hóa thân.

Theo như nữ diễn viên Giấc Mơ Của Mẹ, cả hai đều có cùng đam mê về ẩm thực và Vinh Nguyễn cũng đang quản lý công ty có liên quan đến lĩnh vực này. Chính vì vậy, cặp đôi cũng hướng đến hoạt động kinh doanh hậu đám cưới và dành thời gian cho mái ấm. Khi được hỏi về tin đồn giải nghệ, Diễm My bày tỏ: "Suốt thời gian làm nghệ thuật mình hoạt động không ngơi nghỉ, thời điểm hiện tại My muốn dành thời gian cho gia đình và chăm sóc ngôi nhà, cũng như hoạt động kinh doanh. Sau kết hôn, My cũng sẽ học hỏi thêm ở gia đình chồng để kinh doanh nhà hàng".

Bên cạnh đó, Diễm My cũng bày tỏ sự lo lắng khi phải "giấu nhẹm" chồng trong việc chọn váy cưới vì muốn tạo bất ngờ. "Mình sợ không đủ đẹp vì ngày đó là ngày quan trọng nhất cuộc đời nên phải đẹp nhất, mình cứ mặc tới mặc lui rồi đứng cả tiếng, đổi cả chục váy khác và rồi lại quay về váy đầu tiên. Việc lựa váy cưới thật sự rất đau đầu, mình muốn first-look đầu tiên phải 'wow' với mọi người, đặc biệt là chồng", nữ diễn viên tâm sự.

Vào năm 2016, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn lần đầu gặp gỡ tại một Liên hoan phim diễn ra ở Úc và nảy sinh tình cảm. Sau thời gian hẹn hò, cặp đôi quyết định chia tay vì sự khác biệt tính cách, nhất là rào cản về mặt địa lý khi suốt thời gian dài phải yêu xa. Chuyện tình này dần chuyển biến tích cực khi bạn trai của cô quyết định trở về nước để tiếp quản việc kinh doanh gia đình. Đến năm 2018, Diễm My 9X chính thức công khai mối quan hệ này với công chúng. Sau đó, cả hai thường xuyên sánh đôi trong nhiều sự kiện.