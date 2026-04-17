Đám cưới Nadech - Yaya: Chú rể "nổ máy" đón dâu, "cặp đôi vàng" làm phù dâu - phù rể

HHTO - "Mọi thứ đẹp như một thước phim nhưng lại là đời thực" - đó là bình luận của khán giả và truyền thông Thái Lan về đám cưới của Nadech Kugimiya - Yaya Urassaya (YaDech).

15 năm kể từ khi Nadech - Yaya công khai hẹn hò, 3 năm kể từ khi họ tiết lộ ảnh cầu hôn, cuối cùng, người hâm mộ cũng chờ được ngày "ăn cưới" của cặp "tiên đồng ngọc nữ" này. Trên các nền tảng mạng xã hội từ hôm qua (16/4) đến nay (17/4), hashtag #NYเขยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่น (NY rể Na Uy dâu Khon Kaen) được cặp đôi và fan sử dụng xuyên suốt trong các bài đăng.

"Suộc cưới" của Nadech - Yaya được "xả" liên tục từ khách mời và ê-kíp, ghi lại tất tần tật mọi giai đoạn của hôn lễ.

Đám cưới được tổ chức tại khu nhà vườn Ying Yen của Nadech ở Khon Kaen (Thái Lan) - quê nhà của nam diễn viên. Đây là nơi anh dày công thiết kế, có vườn cây rộng được mẹ chăm chút, đồng lúa, ao cá. Không gian được trang trí toàn bộ bằng các món đồ truyền thống của vùng Isan, Thái Lan.

﻿ ﻿ Dàn khách mời tiết lộ khu vườn được dùng làm nơi bày tiệc của hôn lễ.

Bên ngoài nhà chính làm lễ và chiếc "xe hoa" đặc biệt của Nadech - Yaya.

Hôn lễ được cử hành theo phong tục, truyền thống của vùng Isan. Fan theo dõi online cũng thấy vui lây khi không khí hạnh phúc, hài hước của đám cưới được khách mời tiết lộ "không thiếu thứ gì". Chú rể hớn hở cùng mẹ dẫn đoàn đến rước dâu. Quản lý của cặp đôi - Supachai đóng vai trò đại diện nhà trai.

Bạn thân của Nadech - Yaya và cũng là "cặp đôi vàng" khác của màn ảnh Thái Lan - Mark Prin - Kimmy Kimberley có mặt trong đội phù dâu, phù rể. Kimmy Kimberley được giao nhiệm vụ "giữ cửa", thử thách chú rể trước khi đón dâu.

Không chỉ khiến fan thích thú với phần vượt ải nhiệt huyết, Nadech còn làm dân mạng "cười đau bụng" với "bản tuyên thệ" lém lỉnh dành cho "vợ iu" Yaya như: "Xin cho con yêu vợ nhiều đến mức quên luôn mã pin thẻ ATM/ Xin cho con sợ vợ hơn sợ ma, sợ hơn cả nợ thẻ tín dụng/ Xin cho con 5 phút là nhớ vợ một lần/ Xin cho điếc luôn nếu nghe lời ai đó tán tỉnh..."

Đội nhà trai có mặt.

Nadech đọc bản lời thề vừa chân thành vừa "lầy lội".

Kimmy Kimberley tuyên bố nâng độ khó của thử thách cho chú rể, trong khi cô dâu "cười ná thở" quan sát "chồng iu" từ gác.

Khoảnh khắc "cười xỉu" khác tại đám cưới là đoạn chú rể Nadech "nổ máy" chiếc xe hoa đón cô dâu Yaya.

Một trong những điểm độc đáo của lễ cưới truyền thống ở Isan là "bai sri su kwan", nhằm chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Nadech - Yaya ngồi cạnh nhau, trước mặt là mâm lễ. Các bậc trưởng bối sẽ lần lượt buộc những sợi chỉ may mắn quanh cánh tay của hai người, trao cho họ lời chúc tốt đẹp.

Nadech - Yaya đăng lại những khoảnh khắc làm lễ được bạn bè, người thân tag trên Story Instagram.

Đồ cưới của Nadech - Yaya là trang phục truyền thống màu đỏ, thêu vàng. Loại vải là sản phẩm thủ công của Isan. Sắc đỏ tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng. Trang sức vàng được chế tác tinh xảo bởi một trong những bậc thầy có tiếng của Thái Lan - nghệ nhân Weeratham Trakulngern.

Hôn lễ của "cặp đôi quyền lực" Nadech - Yaya được đánh giá là đám cưới đẹp nhất năm nay (tính đến thời điểm hiện tại) của giới giải trí Thái Lan. Fan xúc động trước mọi khoảnh khắc được tiết lộ, hạnh phúc và đẹp tựa một thước phim được đầu tư bạc tỷ. Theo truyền thông Thái Lan, fan sẽ được "ăn cỗ" lần nữa vì cặp đôi còn tổ chức một đám cưới theo phong cách hiện đại tại quê nhà của Yaya - Na Uy.