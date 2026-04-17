Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: Trần Đô Linh - Tăng Thuấn Hy 4 lần đóng chung vẫn chưa thành đôi?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Khán giả xem Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đều tiếc cho Trần Đô Linh - Tăng Thuấn Hy vì nhiều cảnh quay của họ bị cắt bỏ. Và liệu hai người có cái kết hạnh phúc sau 4 phim đóng chung hay không?

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ vốn dài 40 tập, nhưng khi lên sóng bị rút gọn còn 29 tập nên rất nhiều cảnh quay quan trọng bị cắt bỏ. Việc này khiến phim bị cho là rời rạc, nhiều chi tiết “bỗng dưng xuất hiện” gây khó hiểu cho khán giả.

Chưa kể đất diễn của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy bị giảm bớt khá nhiều, càng làm người xem tiếc nuối vì nhân vật của cả hai vốn rất thú vị. Chuyện tình éo le giữa hồ ly Vụ Vọng Ngôn và pháp sư trừ yêu Võ Thập Quang cũng thu hút khán giả, bởi hai bên vốn ở thế đối đầu nhưng lại nảy sinh tình cảm.

Vụ Vọng Ngôn và Võ Thập Quang có mối tình bị ngăn cấm

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ là phim thứ 4 mà Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy đóng chung nhưng chưa lần nào hai người có cái kết hạnh phúc. Ở Liên Hoa Lâu, Trần Đô Linh lại nảy sinh tình cảm với chàng trai khác, Tăng Thuấn Hy chỉ là nam phụ ở cạnh dõi theo. Trong Vân Chi Vũ, vai diễn của hai người không hề liên quan đến nhau. Tới phim Cô Châu, Trần Đô Linh cùng Tăng Thuấn Hy hẹn hò nhưng bị chia cắt vì thời cuộc.

Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy đã có 4 lần đóng phim chung

Vì thế, cư dân mạng rất mong cặp đôi sẽ nên duyên ở Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Nhưng dựa vào những gì xảy ra trong các tập phim đã phát sóng, Vụ Vọng Ngôn và Võ Thập Quang có oán thù quá nặng khó mà hóa giải, nên nhiều khả năng sẽ có cái kết buồn.

Trần Đô Linh cùng Tăng Thuấn Hy còn vướng tin đồn sẽ tái hợp lần 5 trong phim tiên hiệp Bất Tỉnh. Nhưng mới nhất, nhà sản xuất đã chọn Trần Triết Viễn thế chỗ Tăng Thuấn Hy. Vậy là cuối cùng, mong mỏi về cái kết ngọt ngào cho Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy vẫn chưa thể xảy ra.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
