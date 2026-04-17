Nữ phụ Perfect Crown trở thành nhân tố sáng nhất, vừa diễn hay vừa đẹp quyền quý

HHTO - Knet bình luận, người đang làm tốt nhất ở "Perfect Crown" (Vương Miện Hoàn Hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) là Đại phi Yoon Yi Rang do Gong Seung Yeon đóng chính.

Trước chiếu, mọi sự chú ý của khán giả đổ dồn vào quy mô sản xuất và cặp đôi chính IU - Byeon Woo Seok. Sau khi Perfect Crown lên sóng, người được đánh giá cao nhất đang là Gong Seung Yeon. Khán giả khen ngợi khí chất "perfect queen" (nữ hoàng hoàn hảo) do cô thể hiện: Sang trọng và đầy uy nghiêm.

Cảnh đối diễn của Gong Seung Yeon được khen hết lời.

Cảnh viral nhất của Seung Yeon là khi Đại phi Yi Rang đến tìm gặp Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok) sau vụ hỏa hoạn. Từ điềm tĩnh kiềm nén, cô giải phóng tất thảy sự mai mỉa bất lực khi ai nấy đều chỉ quan tâm đến vết xước bé tí trên mặt anh hơn là an nguy của Vua (con trai cô). Đối lập với Byeon Woo Seok lạnh tanh (thậm chí bị chê đờ đẫn) là Gong Seung Yeon diễn bằng cả cơ thể - khác biệt này trở thành chủ đề khán giả khen ngợi nữ phụ và than phiền diễn xuất của nam chính.

Một số bình luận của Knet:

"Ngay khi trailer ra mắt, tôi chỉ thấy mỗi Gong Seung Yeon."

"Cô ấy giỏi và chăm chỉ nhưng mãi chưa bật lên hàng top được, trong khi ai đó kỹ năng chẳng tiến bộ chút nào thì lại trở thành sao hạng A."

"Đừng khen người này rồi chê người kia chứ, tôi thấy Byeon Woo Seok diễn ổn mà. Hãy xem cả đoạn dài đi."

"Gong Seung Yeon làm quá tốt. Chỉ cần cô ấy xuất hiện là lập tức cảm thấy cô ấy chính là nữ hoàng."

Những bài viết khen ngợi diễn xuất của Gong Seung Yeon thu về hàng triệu lượt xem trên X. Tên của cô trở thành từ khóa tìm kiếm thịnh hành hàng đầu trên các nền tảng tại Hàn Quốc sau khi Perfect Crown phát sóng.

Yoon Yi Rang được sinh ra trong một gia đình có 4 đời làm Trung điện (tức Hoàng hậu). Vì thế, cô được nuôi dạy với tư cách "người kế thừa". Được định sẵn trở thành bậc mẫu nghi nhưng cô lại cưới phải vị Vua nhu nhược, mềm yếu. Khi con trai được kế vị lại giống hệt cha, còn Lee Ahn ngày một có được tin tưởng của hoàng gia, chính trị gia và dân chúng, Yi Rang không giấu được lo sợ bản thân và gia tộc bị mất tất cả.

Ám ảnh về giai cấp, vinh quang và chèn ép vô lý của Yi Rang khiến khán giả phát ghét nhân vật này. Tuy nhiên, ghét chính là yêu vì điều đó chứng minh Gong Seung Yeon đang thể hiện tốt.

Gong Seung Yeon từng là thực tập sinh thần tượng của SM Ent trước khi chính thức ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2012.

Trong mô tả nhân vật tiết lộ Yoon Yi Rang không hẳn ghét bỏ Lee Ahn. Khi chuyển đến học ở trường học hoàng gia, cô đã gặp anh trước cả vị hôn phu Lee Hwan. Vẻ ngoài thờ ơ, điềm tĩnh che đi khát vọng lớn sâu bên trong của anh có phần tương đồng với cô. Điều này khiến Yi Rang không thể không chú ý đến Lee Ahn, thậm chí từng "trộm nghĩ": "Nếu anh không phải Đại quân mà là Thái tử, nếu anh không phải em rể mà là chồng mình thì sẽ thế nào?".

Hai tập đầu chưa phải tất cả về con người Yi Rang. Trông cô như phản diện nhưng chưa chắc đã là vai ác thực sự. Bố của cô - một kẻ đạo đức giả, ngoài mặt ủng hộ bình đẳng giai cấp nhưng thực chất lại coi trọng thứ bậc có tiềm năng là "cáo già" hơn. Yi Rang có hoàn toàn hiểu và theo phe bố? Mối quan hệ của cô và Lee Ahn cũng như Seong Hui Ju (IU) sẽ có chuyển biến thế nào ở những tập tiếp?