Dàn hậu công khai bạn trai hậu đăng quang: Ý Nhi giống Phương Nga ở một điểm

HHT - Có thời gian hẹn hò trong thầm lặng, một số nàng hậu Việt khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi bất ngờ công khai "nửa kia".

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

Ngay sau khoảnh khắc đăng quang Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Ý Nhi khiến khán giả bất ngờ khi công khai bạn trai trước công chúng. Đây là lần đầu tiên trong tiền lệ các cuộc thi nhan sắc có một nàng hậu mạnh dạn chia sẻ về vấn đề tình cảm cá nhân trước truyền thông sau khi giành vương miện.

Người yêu của Hoa hậu Ý Nhi hiện đang là sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Cả hai quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh chàng cũng mất khoảng thời gian khá lâu để theo đuổi Ý Nhi. Trên hành trình đến với cuộc thi sắc đẹp, anh luôn đồng hành và cổ vũ bạn gái hết mình.

Ban tổ chức cuộc thi cũng cho biết luôn ủng hộ và đồng hành của nàng hậu. Bà Phạm Kim Dung bày tỏ: "Nhi đã công khai như vậy thì chắc chắn là bạn đó phải thật sự hiểu Ý Nhi và không thể cản con đường phát triển của bạn được. Dì Dung và công ty luôn cổ vũ cho những tình yêu đẹp".

Á hậu Bùi Phương Nga

Tương tự như chuyện tình của đàn em Ý Nhi, Phương Nga và Bình An hẹn hò với nhau từ năm 2017 và đến năm 2018 nàng hậu mới đạt được danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ngay sau khoảnh khắc đăng quang, cả hai đã lần đầu công khai sánh đôi bên nhau. Chính vì vậy, mới đây, Bình An cũng đã dành những lời động viên và chúc mừng đến tình yêu của Hoa hậu Ý Nhi.

Bình An và Phương Nga từng giấu chuyện tình cảm và trải qua khoảng thời gian khó khăn vì công việc dày đặc. Mãi đến dịp Valentine năm 2019, Bình An và Phương Nga mới bắt đầu thể hiện tình cảm trước người hâm mộ. Tháng 2/2022, Phương Nga nhận lời cầu hôn từ Bình An trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết và tiến vào lễ đường vào tháng 10 năm ngoái.

Á hậu Lê Thảo Nhi

Trái với sự kín tiếng của nhiều người, Thảo Nhi công khai mối tình của mình trên truyền thông. Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô nàng không ngần ngại chia sẻ về người yêu trước công chúng.

Bạn trai của cô nàng là Bảo Long - chủ quán bar và chuỗi quán cà phê nổi tiếng. Thời điểm cô nàng tham gia cuộc thi sắc đẹp, anh cũng thường xuyên xuất hiện đồng hành và hỗ trợ nàng hậu trong một số hoạt động. Sau hơn 1 năm đăng quang, nhiều người nhận thấy cả hai ít tương tác hay xuất hiện cạnh nhau. Trước vấn đề này, Thảo Nhi lựa chọn không lên tiếng vì muốn khán giả tập trung vào những hoạt động của mình hơn chuyện tình cảm riêng tư.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Trước khi đạt được ngôi vị Á hậu 1 tại Miss Grand Vietnam 2022, Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn đã có 2 năm hẹn hò. Chỉ sau vài tháng đăng quang, nàng hậu chính thức công khai bạn trai vào đúng dịp Giáng sinh.

Chia sẻ về lý do không "ra mắt" công chúng trước đó, người đẹp sinh năm 1994 cho hay bản thân cô sợ nếu không "kết thúc đẹp" thì dễ đau lòng. Đồng thời, Quỳnh Châu thừa nhận cô chỉ công khai bạn trai khi quyết định sẽ cưới người này trong tương lai. Nàng hậu tiết lộ bạn trai luôn ủng hộ cô khi đi thi. "Anh ấy rất thương ba mẹ tôi, cũng hết mình ủng hộ tôi khi đi thi sắc đẹp. Bạn trai rất tự hào về tôi, tôi cảm thấy rất tự tin khi mình có hậu phương vô cùng vững chắc như thế bên cạnh", Quỳnh Châu bày tỏ.