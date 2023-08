Dàn mỹ nam “Phong Thần: Tam Bộ Khúc”: Vừa đẹp vừa giỏi bắn cung, cưỡi ngựa

HHT - Nhờ sự bùng nổ của bom tấn thần thoại “Phong Thần: Tam Bộ Khúc”, dàn diễn viên trẻ của phim vụt sáng sau một đêm. Tất cả đều gây ấn tượng với khán giả bởi nét đẹp rắn rỏi, nam tính, cùng thái độ nghiêm túc với vai diễn. Được biết, toàn bộ diễn viên phải học bắn cung, cưỡi ngựa, chiến đấu... trong nửa năm, sau đó mới biết mình có được nhận vai hay không.

Vu Thích (1996)

Nam diễn viên trẻ Vu Thích đảm nhận vai Cơ Phát - con trai thứ của Tây bá hầu Cơ Xương. Vu Thích gây ấn tượng không chỉ bởi ngoại hình điển trai mà còn ở đôi mắt sáng như sao, phản chiếu được trái tim của một thiếu niên anh hùng chính trực. Theo cốt truyện của Phong Thần: Tam Bộ Khúc phần 1, Cơ Phát từ nhỏ đã rời quê hương Tây Kỳ sống ở Triều Ca, chứng kiến sự tàn ác vô đạo của Trụ Vương nên sau đó đã mở đường máu tìm đường về nhà.

Trong câu chuyện của Phong Thần Diễn Nghĩa, Cơ Phát là người dẫn đầu cho cuộc chiến “Phạt Trụ”, lật đổ nhà Thương, lập ra nhà Chu. Vì thế, trong hai phần phim tiếp theo của Phong Thần: Tam Bộ Khúc, Cơ Phát tiếp tục là một trong những nhân vật trung tâm của cốt truyện.

Là một gương mặt hoàn toàn mới toanh, gia tài phim ảnh của Vu Thích chỉ mới giắt túi một vai phụ trong phim điện ảnh Trường Không Chi Vương (Vương Nhất Bác) và Phong Thần: Tam Bộ Khúc. Được biết, trong “trại huấn luyện” Phong Thần - nơi các diễn viên phải học bắn cung, cưỡi ngựa, chiến đấu, nghi lễ cổ xưa… trong nửa năm - Vu Thích thể hiện xuất sắc ở các hạng mục.

Trần Mục Trì (1997)

Trong Phong Thần: Tam Bộ Khúc, Trần Mục Trì vào vai thái tử Ân Giao, con trai đầu của Trụ Vương và Khương hoàng hậu. Do mẹ bị Đát Kỷ hãm hại, Ân Giao phẫn nộ muốn giết hồ yêu báo thù nhưng bị Trụ Vương ngăn cản và ra lệnh xử trảm vì tội phản nghịch, được Khương Tử Nha cứu đưa về núi Côn Luân.

Không chỉ có chiều cao nổi trội, vóc dáng ấn tượng, Trần Mục Trì còn thu hút bởi gương mặt đẹp tựa con lai và gợi nhớ đến Bành Vu Yến. Vì thế, anh còn được khán giả đặt cho biệt danh “Tiểu Bành Vu Yến”.

Một trong những lý do Trần Mục Trì được giao vai Ân Giao là vì anh có nhiều nét giống nam diễn viên đảm nhận vai Trụ Vương, đạo diễn cho rằng khán giả nhìn sẽ biết họ là cha con trên màn ảnh.

Trần Mục Trì chưa tham gia nhiều phim. Vai nổi bật gần đây nhất của anh, ngoài Phong Thần, có Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Trong phim anh vào vai nam thứ nhưng sức hút không kém cạnh nam chính Trần Tinh Húc.

Thử Sa (1997)

Nam diễn viên Thử Sa đảm nhận vai Dương Tiễn trong Phong Thần: Tam Bộ Khúc. Theo phim, Dương Tiễn cùng Na Tra xuống trần gian giúp đỡ Khương Tử Nha mang theo Phong thần bảng. Theo nguyên tác Phong Thần Diễn Nghĩa, Dương Tiễn là một trong những tướng giỏi nhất mà Khương Tử Nha có được trong cuộc chiến lật đổ Trụ Vương.

Thử Sa được nhận xét là hoàn hảo với vai Dương Tiễn, bởi anh toát ra khí chất thần tiên, ngay thẳng, vững vàng đặc trưng của nhân vật này. Dương Tiễn nghiêm túc cùng với Na Tra bộc trực và Khương Tử Nha tinh quái đã tạo thành một bộ ba nhiều tiếng cười trong Phong Thần. Nhiều khán giả cũng nhận xét Thử Sa có nét đẹp gợi nhớ đến tài tử Kim Thành Vũ.

Có một điều thú vị là khi gia nhập “trại huấn luyện” Phong Thần, Thử Sa cũng tập luyện bắn cung, cưỡi ngựa xịn sò như các diễn viên khác. Nhưng khi phim bấm máy, Thử Sa lại được phân vai Dương Tiễn, vai diễn không cần… cưỡi ngựa lẫn bắn cung. Nhưng những kỹ thuật học được trong “trại huấn luyện” đã giúp Thử Sa hoàn thiện một vai diễn khác sau đó - Quách Tĩnh trong Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung: Thiết Huyết Đan Tâm.

Ngoài cưỡi ngựa, bắn cung, Thử Sa còn thạo quyền anh, tán thủ và đấu kiếm. Thử Sa đã đảm nhận nhiều vai phụ trong một số phim như Một Đời Một Kiếp, Soi Sáng Cho Em, Ngự Giao Ký…

Hoàng Hi Ngạn (1992)

Trong Phong Thần: Tam Bộ Khúc, Khương Văn Hoán là em trai Khương hoàng hậu. Khi Cơ Phát rời khỏi Triều Ca, thay vì cản đường Khương Văn Hoán lại giúp đỡ Cơ Phát. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, về sau Khương Văn Hoán cũng theo lời kêu gọi của Cơ Phát, tham gia cuộc chiến lật đổ Trụ Vương. Khương Văn Hoán tuy là con người nhưng dũng mãnh không thua gì thần tiên, yêu ma, được người đời xưng tụng “Chiến thần”.

Vai Khương Văn Hoán do Hoàng Hi Ngạn (1992) đảm nhận. Nam diễn viên có vóc dáng rắn chắc, gương mặt nam tính, được nhận xét là “đạt chuẩn” Chiến thần. Hoàng Hi Ngạn không có nhiều phim nổi trội, gần đây anh có tham gia Đại Tống Thiếu Niên Chí phần 2.

Lý Quân Nhuệ (1996)

Lý Quân Nhuệ đảm nhận vai Ngạc Nhuận, là con trai của Nam bá hầu. Theo Phong Thần: Tam Bộ Khúc, Ngạc Nhuận cũng cùng Cơ Phát sống ở Triều Ca, là “con tin” của Trụ Vương, là một người hiền lành và hiếu thảo. Trong nguyên tác Phong Thần Diễn Nghĩa, Ngạc Nhuận sau sẽ phò trợ Cơ Phát “Phạt Trụ”.

Ngoài Phong Thần, Lý Quân Nhuệ có tham gia vai phụ một số phim. Trong đó được biết đến nhiều nhất là vai Viên Thận “mỏ hỗn” trong Tinh Hán Xán Lạn, một trong những tình địch của Ngô Lỗi trong cuộc chiến “giành cưới” Triệu Lộ Tư.

Hầu Văn Nguyên (1990)

Trong Phong Thần, Sùng Ứng Bưu là con trai của Bắc bá hầu, là kẻ trung thành với Trụ Vương, tính cách ngạo mạn, khinh người. Sùng Ứng Bưu thường gây khó dễ cho Cơ Phát, lợi dụng Ân Giao gặp nạn “thừa nước đục thả câu”. Vai diễn này được giao cho nam diễn viên Hầu Văn Nguyên.

Hầu Văn Nguyên được khán giả gọi đùa là người đàn ông “red flag” (cờ đỏ) bởi trên màn ảnh nổi bật toàn vai xấu tính. Anh từng đóng vai người chồng bội bạc của Kiều Tứ Mỹ (Tống Tổ Nhi) trong Những Đứa Con Nhà Họ Kiều quá đạt khiến bao người ghét bỏ.

Ngoài màn ảnh, khi tham gia các buổi quảng bá Phong Thần, khán giả lại ấn tượng Hầu Văn Nguyên bởi sự chững chạc và hay chăm sóc đàn em.