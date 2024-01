Dàn nam thần đỉnh miễn bàn của Death's Game: Lee Do Hyun được ưu ái "sống dai" nhất?

HHT - Không chỉ ghi điểm với nội dung kịch tích, gay cấn, cốt truyện lôi cuốn cùng những cảnh quay mãn nhãn, "Death's Game" (Trò Chơi Tử Thần) còn đốn tim khán giả khi sở hữu dàn mỹ nam vừa đẹp trai vừa diễn "đỉnh khỏi bàn".

Death's Game (Trò Chơi Tử Thần) đã trở thành một trong những bộ phim được trông chờ nhất thời điểm hiện tại. Một trong những yếu tố quan trọng thu hút khán giả của Trò Chơi Tử Thần là sở hữu dàn diễn viên tên tuổi, đặc biệt chiếm spotlight phải kể đến những nam thần đảm nhận vai diễn theo từng kiếp của nam chính.

Lee Do Hyun

Tái hợp với đạo diễn 18 Again trong vai diễn cuối cùng trước khi nhập ngũ. Lee Do Hyun tiếp tục thể hiện thế mạnh của mình với thể loại melody drama. Được biết, nhân vật trong phim được đạo diễn "đo ni đóng giày" cho mỹ nam sinh năm 1995.

Lee Do Hyun trong vai diễn Jang Gun Woo là nhân vật dù không có tài năng hay mục tiêu nhưng cuộc đời lại thuận buồm xuôi gió nhờ khuôn mặt điển trai. Những tưởng đã "bay màu" trong tập 4, nhưng sự xuất hiện của Lee Do Hyun trong trailer phần 2 đã khơi gợi lên không ít sự tò mò và hứng thú của khán giả, tiên đoán Gun Woo sẽ là kiếp sống dài nhất của Yi Jae trên phim?

Lee Jae Wook

Trò chơi tử thần quy tụ đến 2 bạn diễn của Lee Jae Wook trong Alchemy of Souls (Hoàn Hồn) là Yoo In Soo và Go Yoon Jung.

Lee Jae Wook hóa thân thành Jo Tae Sang - một võ sĩ võ thuật tổng hợp đầy tài năng và tham vọng. Chấp nhận từ bỏ ước mơ và ngồi tù thay cho một tài phiệt vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Jang Seung Jo

Nam thần sinh năm 1981 không ít lần khiến khán giả trầm trồ với vẻ đẹp “lão hóa ngược”. Jang Seung Jo đã có mặt trong nhiều bộ phim đình đám như: The good detective (Thanh tra mẫu mực), Encounter (Gặp gỡ)... Trở lại với vai diễn Lee Ju Hoon - thành viên của tổ chức mafia. Jang Seung Jo đã thể hiện hoàn hảo những cảnh rượt đuổi mô tô cực đã mắt.

Kim Jae Wook

Sau khi "cải tà quy chính" với những vai diễn nhẹ nhàng, tình cảm hơn trong Her private life (Bí mật nàng fangirl) và Crazy Love (Tình yêu điên cuồng). "Nam thần phản diện" Kim Jae Wook tái xuất với hình tượng gai góc và đầy bí ẩn trong Trò Chơi Tử Thần.

Vai diễn của Kim Jae Wook được mô tả là một họa sĩ sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng tin rằng mình có tài năng phi thường. Với khiếu thẩm mỹ khác thường, Jung Gyu Cheol (nhân vật Kim Jae Wook thủ vai) thật sự đã làm nên kỳ tích trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Dù nhân vật này chưa xuất hiện, nhưng hình ảnh still cut được tung ra gần đây đã khiến khán giả không khỏi nóng lòng chờ đợi và kỳ vọng vào một vai diễn phản diện mới của Kim Jae Wook. Nhà sản xuất của Trò Chơi Tử Thần tiết lộ nhân vật Jung Gyu Cheol sẽ mang lại cảm giác nguy hiểm, khó đoán hơn so với vẻ ngoài hiền lành của một họa sĩ.

Phần 2 sắp lên sóng của Trò Chơi Tử Thần còn có sự tham gia của nhiều nam thần khác như Sung Hoon, Choi Si Woon, Ryeoun...

Mặc dù phần lớn các trai đẹp trong phim đều xuất hiện chớp nhoáng và có một cái kết không mấy tốt đẹp, nhưng việc được cung cấp "vitamin bổ mắt" tổng hợp trong một bộ phim cũng phần nào khiến người xem thoả mãn. Sau màn lộ diện của "trùm cuối" với nhiều bất ngờ ở cuối phần đầu tiên, hồi kết của Trò Chơi Tử Thần sẽ được mở vào ngày 5/1.