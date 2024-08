Dàn nghệ sĩ nam "chiếm sóng" truyền hình thực tế, phá vỡ định kiến "hạt nhài"?

HHT - Không còn gói gọn trong khuôn mẫu nam tính, hình ảnh những nghệ sĩ nam trên chương trình truyền hình thực tế đang nhận được nhiều tình cảm yêu mến, "see tình" từ người hâm mộ.

Nghệ sĩ nam thường... nhạt?

Trước đây, khán giả thường quen với hình ảnh các nghệ sĩ nam gắn liền hình tượng "cool ngầu", mạnh mẽ và có phần "khô khan". Nhưng mùa Hè 2024 mang đến sự thay đổi rõ rệt khi Anh Trai "Say Hi" và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã để lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi các nghệ sĩ nam không ngần ngại thể hiện những khía cạnh chân thật, đời thường hay xưa nay chưa từng (dám) bộc lộ trước công chúng.

Tại Anh Trai "Say Hi", dàn nghệ sĩ nam thế hệ mới thu hút lượng fan đông đảo không chỉ bởi visual "cực phẩm" hay khả năng trình diễn, mà còn bởi tính cách và những câu chuyện riêng chạm đến trái tim người hâm mộ. Khán giả được nhìn thấy ở HIEUTHUHAI 7749 "nhân cách", khi thì là "Đội trưởng Trần" nghiêm túc, lúc lại cực "chúa hề". Tương tự, những cái tên như WEAN LE, HURRYKNG, Negav, Anh Tú Atus... liên tục trở thành đề tài được dân mạng hào hứng bàn tán bởi những mảng miếng hài hước, không ngại "xào couple" lẫn tính cách hay "sĩ", quyết tâm thu hẹp khoảng cách với khán giả.

Với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, khán giả thích thú theo dõi từng tập khi những "góc khuất" trong tính cách của các "anh tài" tưởng chừng đĩnh đạc, trầm tính thậm chí lạnh lùng đều được chương trình "bóc" sạch. Tuấn Hưng, “anh tài” phong trần của showbiz Việt, lại như một “em bé” mong manh khi bị đàn anh - NSND Tự Long lớn tiếng "chỉnh" trong lúc tập luyện.

Chương trình cũng hé lộ một khía cạnh khác của "bad boy" BinZ. Vẫn toát ra “mùi” tiền với cây guitar 200 triệu, nhưng xuyên suốt show, nam rapper xuất hiện với vẻ hiền lành đáng yêu. Hình ảnh BinZ cùng nụ cười "ngờ nghệch" khi nghe Neko Land chơi chiêu tính kế với team Cửu Long khiến khán giả được dịp cười "hùa".

Cuộc chơi "cạnh" nhưng không "tranh"

Một trong những điểm nhấn của show thực tế - biểu diễn năm 2024 chính là "say bye" với drama. Thay vào đó, các chương trình như Anh Trai "Say Hi" và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đều lựa chọn khai thác những mối quan hệ bromance lẫn tình đồng đội gắn kết, tình bạn đẹp giữa các nghệ sĩ. Điều này khác xa với những tin tức tiêu cực trên truyền thông về sự kèn cựa, bằng mặt không bằng lòng trong giới showbiz.

Trong Anh Trai "Say Hi", "hành trình cả nhóm đứng chung sân khấu" của GERDNANG, những lời "có cánh" của Đức Phúc dành cho Phạm Anh Duy, hay tình cảm giữa Song Luân và "em út" Tage khiến người xem không khỏi xúc động. Với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người xem cũng bồi hồi không kém bởi cái ôm chân tình Bùi Công Nam dành cho Duy Khánh, hay những giọt nước mắt của dàn anh tài khi Kiên Ứng, MC Thành Trung và HuyR phải chia tay chương trình.

Bên cạnh đó, một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của chương trình là hình ảnh những giọt nước mắt của các "anh trai", "anh tài" - vốn là những người thường bị "đóng khung" trong hình tượng phải mạnh mẽ, cứng rắn.

Tiến Đạt, nam rapper được biết đến với sự gai góc, đã rơi nước mắt khi xem phần trình diễn Sau Giấc Ngủ Đông của đội S.T. Gần đây nhất, trong tập 10 của chương trình Anh Trai "Say Hi", Dương Domic đã bật khóc nức nở trên sân khấu khi nghe “mẹ” Kim Xuân gọi anh bằng cái tên Đăng Dương - cái tên mà chỉ có mẹ ở nhà mới gọi như MC Trấn Thành đã chia sẻ.

Giọt nước mắt của Dương Domic đã chạm đến trái tim khán giả, tạo nên một hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ, đặc biệt khi tập này được phát sóng ngay dịp Vu Lan, càng làm tăng thêm sức lan tỏa của chương trình.

Hiện tại, cả Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai "Say Hi" đều thu hút một tệp fan cứng lẫn lượt theo dõi, yêu thích đông đảo của khán giả đại chúng. Những khía cạnh đa chiều của các nghệ sĩ nam trong chương trình nhận được sự đón nhận lớn từ khán giả, đã đánh dấu một sự "chuyển mình" rõ rệt trong cách thức khai thác và làm mới các show truyền hình thực tế: Không chỉ những phút giây toả sáng của một ngôi sao, các nghệ sĩ phía sau ánh đèn cũng là những "vũ trụ" cần được khai phá.