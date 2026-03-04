Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Dàn người đẹp du Xuân dịp đầu năm: Hoa hậu Hà Trúc Linh có hành trình ý nghĩa

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dàn Hoa - Á hậu Việt hào hứng lên đường du Xuân dịp đầu năm mới với những hành trình vô cùng vui vẻ, thậm chí còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh bận rộn với loạt lịch trình ý nghĩa:

truc-linh6.jpg
﻿truc-linh4.jpg
truc-linh5.jpg

Cô là Đại sứ văn hóa trong chương trình Sông Cầu Mến Thương chào năm mới Bính Ngọ 2026 tại Phú Yên.

﻿ha-truc-linh1.jpg
﻿ha-truc-linh3.jpg﻿
ha-truc-linh2.jpg﻿
ha-truc-linh.jpg

Hoa hậu Trúc Linh tham gia Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 tại núi rừng Điện Biên.

﻿ha-truc-linh5.jpg
ha-truc-linh4.jpg
ha-truc-linh6.jpg

Sau đó, cô tiếp tục tham gia hành trình tìm hiểu văn hóa Kinh Bắc tại Hội Lim - tỉnh Bắc Ninh cùng một số người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

﻿thanh-thuy3.jpg
thanh-thuy4.jpg
﻿thanh-thuy1.jpg
thanh-thuy2.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy có chuyến du Xuân tới đất nước Hàn Quốc. Nàng hậu như "xé truyện bước ra" trong trang phục hanbok truyền thống của Hàn.

khanh-van.jpg
khanh-van1.jpg
khanh-van2.jpg
khanh-van3.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ các trẻ em gái tại Ngôi nhà OBV - Nhịp cầu Hạnh phúc. Nàng hậu là đại sứ đồng hành cùng tổ chức này nhiều năm nay.

﻿xuan-hanh1.jpg
xuan-hanh.jpg
xuan-hanh2.jpg
xuan-hanh3.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh vinh dự góp mặt tại chương trình Họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với cơ quan ngoại giao, hiệp hội, hội và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức.

phuong-anh.jpg
phuong-anh1.jpg

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh gây sốt với bộ ảnh trẻ trung trong chuyến đi đầu năm tới Nhật Bản.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Hà Trúc Linh #văn hóa #du lịch #từ thiện #xuân 2026 #du Xuân

