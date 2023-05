Dàn sao đổ bộ show Gucci Cruise, "bạn thân thương hiệu" Sơn Tùng M-TP có lép vế?

HHT - Một trong những sự kiện thời trang được khán giả Việt đón chờ nhất tuần này chính là Gucci Cruise 2024 Fashion Show bởi có sự góp mặt lần đầu tiên của "bạn thân thương hiệu" Sơn Tùng M-TP.

Show diễn Gucci Cruise 2024 lần này được tổ chức tại Cung điện Gyeongbokgung (Cảnh Phúc Cung), Seoul. Gucci đã chọn địa danh văn hóa này làm bối cảnh cho buổi trình diễn nhằm kỷ niệm 25 năm thương hiệu ra mắt tại Hàn Quốc, nhà mốt nước Ý mở cửa hàng đầu tiên tại Seoul vào năm 1998.

Một trong những cái tên được khán giả Việt mong chờ nhất chính là Sơn Tùng M-TP. Đây là sự kiện đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện sau khi được nhà Gucci xướng danh "Friend of House" (Bạn thân thương hiệu).

Tuy nhiên, trái với kì vọng của đông đảo khán giả, giọng ca Making My Way được cho là gây thất vọng với trang phục có phần lệch pha với các nghệ sĩ tham gia sự kiện, thậm chí nhạt nhòa hẳn so với vẻ hào nhoáng trên 5 trang bìa tạp chí thời trang gây xôn xao cõi mạng tối qua.

Show diễn cũng quy tụ dàn sao siêu khủng bao gồm cả các Đại sứ và hội bạn thân “bốn bể năm châu” của thương hiệu: IU, Hanni (NewJeans), Shin Min Ah, Lee Jung Jae, Winter (aespa), Ryujin (ITZY), Lee Seo (IVE), Lee Soo Hyuk, Jay Park, Dakota Johnson, Mai Davika, Gulf Kanawut, Elizabeth Olsen, Robbie Arnett, Saoirse Ronan, Jack Lowden, Shison Jun…