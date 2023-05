Sơn Tùng M-TP khiến fan xuýt xoa khi cùng lúc phủ sóng 5 trang bìa tạp chí thời trang

HHT - Sơn Tùng M-TP đồng loạt xuất hiện trên trang bìa 5 tạp chí bao gồm Đẹp, Folio, Elle, ElleMAN và L'Officiel khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Sơn Tùng M-TP khiến netizen xôn xao khi chia sẻ hình ảnh bản thân xuất hiện trên trang bìa 5 tạp chí thời trang. Đây là món quà "người bạn thân" Gucci dành tặng cho giọng ca Making My Way như động thái quảng bá danh xưng Friend Of House.

Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ đầu tiên lên bìa 5 tạp chí thời trang nổi tiếng tại Việt Nam ở cùng một thời điểm. Màn chào sân kết hợp cùng thương hiệu đình đám của giọng ca gốc Thái Bình nhận về nhiều lời khen từ netizen.

Nhiều ý kiến nhận xét rằng Sơn Tùng M-TP có khả năng "cân đồ" tốt và "pose dáng" chuyên nghiệp, thể hiện được tinh thần của bộ trang phục. Bên cạnh đó, khán giả cũng không khỏi trầm trồ vì sự ưu ái của Gucci dành cho Friends Of House đầu tiên tại Việt Nam.