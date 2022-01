Dàn tân binh Gen Z ghi dấu ấn quốc tế: Sẵn sàng đưa nền giải trí Việt vươn ra biển lớn

HHT - Trong năm qua, showbiz Việt chào đón "cuộc đổ bộ" của dàn tân binh, nghệ sĩ thế hệ Z với những hoạt động và thành tích cực ấn tượng. Hoàng Duyên, Quỳnh Anh, Thùy Tiên, Huyền Diệu và Mỹ Anh chính là những gương mặt trẻ Gen Z không chỉ thổi làn gió mới cho "sân nhà" mà còn để lại dấu ấn Việt Nam trên bản đồ giải trí thế giới.

Hoàng Duyên: Đầu năm debut, cuối năm "ẵm" giải thưởng MAMA

Đầu năm 2021, Hoàng Duyên chính thức chào sân với MV Chàng Trai Sơ Mi Hồng và nhận được loạt phản hồi tích cực từ khán giả. Cũng từ đây, Hoàng Duyên để lại ấn tượng rõ nét về một "tân binh" có chất giọng đặc trưng khó trộn lẫn và vẻ ngoài trong sáng, ngọt ngào.

Đặc biệt hơn cả, với định hướng hình ảnh và âm nhạc gắn liền với các chất liệu dân gian, Hoàng Duyên là một trong số ít nghệ sĩ trẻ hiện tại theo đuổi phong cách dân gian đương đại ngay từ những bước đầu tiên.

Thế nhưng đến khi Sài Gòn Đau Lòng Quá được ra mắt, cái tên Hoàng Duyên mới thực sự phủ sóng trên mọi "mặt trận". Hiện tại, ca khúc đã đạt được hơn 45 triệu lượt xem YouTube và hơn 6,6 triệu lượt nghe trên Spotify. Dù đây là sản phẩm kết hợp với hit-maker Hứa Kim Tuyền, nhưng phần thể hiện sâu lắng, cảm xúc của Hoàng Duyên xứng đáng nhận điểm cộng lớn.

Cuối năm, Hoàng Duyên đón nhận "trái ngọt" khi trở thành đại diện Việt Nam được xướng tên tại lễ trao giải MAMA danh giá. Cụ thể, tân binh V-Pop Hoàng Duyên đã nhận được giải thưởng Best New Asian Artist - Nghệ sĩ mới xuất sắc của châu Á. Phần lớn netizen đều cho rằng, "tân binh gen Z" này đã khẳng định được tài năng, sức ảnh hưởng cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ trong một năm đầy biến động vừa qua.

Quỳnh Anh: Từ Á quân The Face mùa 3 đến Quán quân Tôi Là Siêu Mẫu Châu Á 2021

Sau thời gian gián đoạn khá dài, show truyền hình thực tế Supermodel Me (Tôi Là Siêu Mẫu Châu Á) đã quay trở lại trong năm 2021 với dàn giám khảo quen thuộc từ Asia’s Next Top Model. Vượt qua 12 thí sinh đến từ các quốc gia trong khu vực châu Á, đại diện Việt Nam - người mẫu Quỳnh Anh đã xuất sắc chiến thắng tại cuộc thi.

Quỳnh Anh sinh năm 1999, được biết đến là Á quân của chương trình The Face Vietnam 2018. Trải qua nhiều thử thách, cô nàng ghi điểm nhờ phong thái tự tin, chuyên nghiệp, làm bật được cá tính của bản thân. Đặc biệt ở vòng thi Chung kết với chủ đề về phong cách của diva thập niên nhạc Disco, Quỳnh Anh đã thể hiện thần thái đỉnh cao, kết hợp hoàn hảo của một siêu mẫu, diva và vũ công.

"Quỳnh Anh như cá gặp nước ở trên sàn diễn. Cô ấy lướt trên đường băng và biết cách trình diễn trang phục dạ hội" - đó là những lời khen ngợi "có cánh" của host kiêm giám khảo chính - Cindy Bishop - dành cho đại diện của Việt Nam. Có thể nói, chiến thắng của Quỳnh Anh tại sàn đấu quốc tế Supermodel Me là một tín hiệu đáng mừng cho làng thời trang Việt, "mở đường" cho thế hệ người mẫu Gen Z của Việt Nam tự tin bước đi trên sàn runway thế giới.

Thùy Tiên - Huyền Diệu: Đăng quang đấu trường nhan sắc quốc tế

Năm 2021 vừa qua, nhan sắc Việt thăng hạng vượt bậc với những màn đăng quang trên đấu trường quốc tế, trong đó phải kể đến 2 cô gái Gen Z: Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đăng quang Miss Grand International 2021 và cô bạn 13 tuổi Bella Vũ Huyền Diệu đăng quang Miss Eco Teen International 2021.

Với phần thể hiện xuất sắc qua các vòng thi, Thùy Tiên khiến người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong vui sướng khi chính thức vượt qua 60 đại diện và đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Grand International 2021.

Dù mới 23 tuổi nhưng Nguyễn Thúc Thùy Tiên có kinh nghiệm tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước. Cô nàng từng đạt Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 với danh hiệu Người đẹp nhân ái. Thùy Tiên cũng từng đại diện Việt Nam đi thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2018. Bên cạnh sắc vóc xinh đẹp và thần thái "ngút ngàn", nàng hậu còn được công chúng yêu thích bởi sự thông minh, nhạy bén cùng khả năng ngoại ngữ "không phải dạng vừa".

Sinh năm 2008, "Gen Z chính hiệu" Vũ Huyền Diệu có tên tiếng Anh là Bella Vũ, cô bạn mang hai dòng máu Việt Nam và Singapore. Từ nhỏ cô bạn đã sở hữu ngoại hình xinh xắn, chiều cao có phần vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa. Với khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, kinh nghiệm trình diễn sân khấu nhiều năm, cộng thêm được siêu mẫu Minh Tú hướng dẫn catwalk trước khi đi thi, Huyền Diệu đã tạo nên một màn thi ấn tượng trong đêm Chung kết Miss Eco Teen International 2021.

Mỹ Anh: Từ cô bé rụt rè đến đại diện Việt Nam ở đại nhạc hội quốc tế

Nếu phải lựa chọn một gương mặt trẻ có hoạt động âm nhạc nổi bật của năm 2021, Mỹ Anh có lẽ sẽ là một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi được khán giả nghĩ đến đầu tiên. Không những thế, cô nàng được người hâm mộ ưu ái đặt cho tên gọi "Gen Z toàn năng", khi vừa có thể sáng tác, sản xuất âm nhạc, chơi nhạc cụ, sáng tạo nội dung hình ảnh và trình diễn trên sân khấu.

Debut lần đầu vào tháng 5/2020 với ca khúc tiếng Anh tự sáng tác Got You, Mỹ Anh để lại ấn tượng về một nghệ sĩ trẻ có màu sắc riêng và tư duy âm nhạc độc đáo, hiện đại. Trong năm 2021, Mỹ Anh tiếp tục "dấn thân" vào con đường âm nhạc và đạt được những thành tích "không phải dạng vừa" tại chương trình The Heroes. Cô nàng được các vị giám khảo nhận xét là một “góc trời riêng với âm nhạc đậm chất Gen Z".

Không chỉ trong nước, cô gái "tài không đợi tuổi" này còn trở thành một trong những gương mặt đại diện cho chiến dịch EQUAL của Spotify bên cạnh những “đàn chị” nổi bật như Hoàng Thùy Linh, Bích Phương, Văn Mai Hương,… Cô nàng cũng là đại diện đến từ Việt Nam được mời tham gia trình diễn tại lễ hội âm nhạc Head In The Clouds - sự kiện âm nhạc do 88rising (diễn ra tại Mỹ) cùng những tên tuổi đình đám như CL (2NE1), Keshi, Saweetie, Joji,...

Dù chưa thể được trình diễn tại sân khấu chính, thế nhưng đối với người yêu nhạc Việt, sự xuất hiện của cô nàng trên sân khấu lớn cùng các nghệ sĩ quốc tế sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Sắp tới đây, Mỹ Anh cũng sẽ tiếp tục góp mặt trong ASEAN - Korea Music Festival được tổ chức vào tháng 1/2022.

Từ những đấu trường nhan sắc đến thị trường âm nhạc, các nghệ sĩ trẻ của V-Biz trong năm qua đều nỗ lực tỏa sáng theo nhiều cách riêng. Với bộ "ADN Gen Z" - cá tính, dám nghĩ dám làm và luôn biết cách làm mới mình để bắt kịp thời đại - nghệ sĩ Gen Z chính là những "phi tiêu" sẵn sàng phóng xa, từng bước đưa nền giải trí Việt "vươn ra biển lớn".