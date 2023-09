Đẳng cấp Đại sứ toàn cầu Rosé BLACKPINK: Cùng lúc có mặt trong 4 global campaign

HHT - Các kênh truyền thông của RIMOWA vẫn im ắng, nhưng nếu đúng như những gì truyền thông quốc tế đang lan truyền, Rosé sẽ bỏ túi thêm một danh hiệu Đại sứ toàn cầu nữa tới từ RIMOWA. Cũng đồng nghĩa nữ idol đang cùng lúc có mặt trong 4 global campaign (chiến dịch toàn cầu) tới từ 4 thương hiệu lớn.

Ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam), Rosé tham gia lễ kỷ niệm Seit 1898 của thương hiệu vali cao cấp của Đức - RIMOWA, tổ chức tại tại New York, đánh dấu tuổi đời 125 năm của hãng. Cô đã cùng với CEO cắt băng khánh thành tại buổi lễ. Sau khoảnh khắc này, tờ Clinton Herald gọi Rosé là global brand ambassador (đại sứ thương hiệu toàn cầu) của hãng. Thông tin này ngay lập tức được người hâm mộ của Rosé chia sẻ rộng khắp trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, phía Rosé lẫn kênh truyền thông của RIMOWA vẫn chưa chính thức thông báo về danh phận của nữ idol cùng thương hiệu. Vì vậy, nhiều fanpage, fansite của Rosé vẫn đang án binh bất động, chờ phát ngôn chính thức.

Trước đó, RIMOWA chỉ mới công bố Rosé là siêu sao cùng với Lewis Halminton và Kylian Mbappé góp mặt trong chiến dịch toàn cầu mới của hãng mang tên Never still Chapter 4.

Như vậy, Rosé đang cùng lúc xuất hiện trong 4 chiến dịch toàn cầu từ 3 thương hiệu xa xỉ: Saint Laurent với Fall 23, Tiffany & Co. với Lock Collection, Sulwhasoo với The Ultimate S Cream và RIMOWA với Never still Chapter 4. Ngoại trừ RIMOWA chưa xác nhận, chiến dịch còn lại Rosé đều tham gia với tư cách đại sứ toàn cầu. Điều này chứng minh cho sức ảnh hưởng lẫn danh tiếng đang ngày càng lớn mạnh của Rosé.

Ngoài ra, giọng ca chính của BLACKPINK cũng đang là nữ idol góp mặt trong nhiều chiến dịch toàn cầu nhất hiện tại.

Trở lại với sự hiện diện của cô tại lễ kỷ niệm Seit 1898, Rosé hút hồn khi mặc nguyên cây đen đơn giản, nhưng sang trọng. Cô diện set đồ gồm bodysuit phối cùng chân váy và tất da của thương hiệu Alex Perry có tổng giá hơn 70 triệu đồng. Đôi giày cao gót của Dolce & Gabbana được Rosé mang có giá 995 USD (gần 24 triệu đồng).