Stray Kids tại Met Gala 2024: Outfit ổn, biểu cảm bị chê, nghi bị nhiếp ảnh giễu cợt

HHT - Lần đầu tiên góp mặt tại "bữa tiệc thời trang" lớn nhất hành tinh Met Gala, Stray Kids không làm người hâm mộ thất vọng khi mang đến những bộ cánh lịch lãm cùng phong thái tự tin. Dù vậy, thái độ kỳ lạ của các phóng viên đối với nhóm lại khiến phần lớn fan phật ý.

Ngày 7/5 (theo giờ Việt Nam), Met Gala 2024 đã chính thức diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York, Mỹ) với chủ đề "Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang thức tỉnh" và dresscode "The Garden of Time" (Khu vườn thời gian). Sự kiện quy tụ hàng trăm nhà thiết kế cũng như những người có ảnh hưởng trên toàn thế giới, trong đó Stray Kids đã trở thành nhóm nhạc K-Pop đầu tiên xuất hiện.

Là Đại sứ châu Á của thương hiệu thời trang Tommy Hilfiger, Stray Kids đã có màn "chào sân" ấn tượng trong những bộ cánh tỉ mỉ lấy cảm hứng từ tuxedo, mang phong cách Mỹ cổ điển, độc đáo. Theo nhà sáng lập Tommy Hilfiger, outfit của 8 thành viên là những “thiết kế liên kết, song vẫn mang tính cá nhân hóa riêng biệt và phản ánh tính cách khác nhau của từng người".

Bằng những chi tiết tinh tế như nút áo khoác vàng, ghim cài áo và hình thêu phối cùng gam đỏ - xanh - trắng đặc trưng của hãng, outfit của Stray Kids được truyền thông khen ngợi khi tôn vinh vẻ đẹp của sự sang trọng, quý phái. Ngoài ra, 8 chàng trai cũng là chủ đề khuấy đảo cõi mạng khi đồng hành cùng nhà sáng lập Tommy Hilfiger. Phong thái tự tin của trưởng nhóm Bang Chan cũng trở thành điểm cộng cho lần đầu xuất hiện của nhóm.

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi về lối ứng xử cũng như diện mạo bảnh bao, Stray Kids bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận sau màn "đổ bộ" thảm đỏ sáng nay. Cụ thể, các chàng trai nhà JYP đã xuất hiện trong áo choàng đen và các nhiếp ảnh gia tại Met Gala bị cho là có thái độ giễu cợt nhằm vào họ.

Trong khi Stray Kids tạo dáng, có phóng viên đã nói: "Tôi chưa từng thấy nhiều khuôn mặt vô cảm đến vậy trong đời, họ trông cứ như robot" và nhận về nhiều sự đồng tình. Đặc biệt, khi các nam idol bắt đầu cởi áo choàng để lộ trang phục bên trong, có người trong cánh săn ảnh, phóng viên có mặt lập tức la ó và than thở "Phải chụp nữa à?" và "Lần này hãy thể hiện nhiều cảm xúc hơn nhé".

Đoạn clip này được lan truyền nhanh chóng và khiến STAY (fandom của Stray Kids) phẫn nộ vì cho rằng họ đang giễu cợt và thiếu tôn trọng nhóm. Người hâm mộ chỉ trích thái độ mỉa mai của cánh nhiếp ảnh, phóng viên là phân biệt đối xử, đồng thời yêu cầu lời xin lỗi dành cho Stray Kids.

Ngược lại, một số khán giả lại cho rằng do lần đầu tham dự buổi lễ thời trang lớn nên Stray Kids có vẻ "khớp". Biểu cảm thô cứng và kém đa dạng của các chàng trai trên thảm đỏ đã gây ra nhiều khó khăn cho những người tác nghiệp tại đó, khiến họ không thể bắt được khoảnh khắc đặc biệt nào.