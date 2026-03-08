Mặt Trời đỏ rực xuất hiện giữa cơn mưa tầm tã ở TP.HCM là hiện tượng gì?

HHTO - Nhiều người dân bất ngờ trước hình ảnh Mặt Trời đỏ rực giữa cơn mưa mờ mịt ở khu vực Vĩnh Tân (thuộc Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM). Hiện tượng này là gì và có hiếm hay không?

Giữa cơn mưa tầm tã ở khu vực Vĩnh Tân (khu vực thuộc Bình Dương cũ, nay thuộc TPHCM), trên bầu trời vẫn xuất hiện một “đĩa” Mặt Trời đỏ rực. Cảnh tượng lạ này đã được một người dân ghi lại và đăng lên mạng xã hội, khiến nhiều người suy đoán theo nhiều hướng, thậm chí có người còn gọi đây là khoảnh khắc "lẫn lộn" của không gian, thời gian.

Đây là video:

Nguồn: Tran Hieu/ Bình Dương 24h.

Trong video là hình ảnh tương phản giữa cơn mưa lớn, bầu trời đầy mây và Mặt Trời đỏ sẫm, quả là nhìn cũng kỳ bí. Tuy nhiên, hiện tượng này hoàn toàn có thể được giải thích bằng khoa học, cụ thể là vật lý và khí tượng.

Mưa dông thường có phạm vi khá cục bộ, một đám mây dông có thể chỉ phủ kín một khu vực nhỏ. Tức là tại nơi người quan sát đang đứng có thể đang mưa lớn, nhưng ở phía xa, chẳng hạn phía chân trời, bầu trời vẫn có khoảng trời quang hoặc mây mỏng. Ánh sáng Mặt Trời có thể đi từ khu vực trời quang đó, qua bên dưới hoặc xuyên qua rìa của những đám mây mang mưa dông, đến chỗ người quan sát.

Mặt Trời đỏ rực trong mưa lớn khiến nhiều cư dân mạng ngạc nhiên. Ảnh: Tran Hieu/ Bình Dương 24h.

Màu đỏ đậm của Mặt Trời là do hiện tượng tán xạ ánh sáng. Buổi chiều, khi ánh sáng phải đi qua lớp khí quyển dày, nhiều hơi nước và hạt nhỏ, ánh sáng xanh và tím có bước sóng ngắn dễ bị tán xạ mạnh hơn, còn ánh sáng đỏ với bước sóng dài hơn nên ít bị tán xạ hơn và người quan sát mới thấy Mặt Trời có vẻ đỏ rực. Đây cũng chính là lý do bầu trời thường có màu đỏ hoặc cam vào lúc bình minh và hoàng hôn.

Trong cơn mưa lớn, có những giọt nước trong không khí cũng có thể làm ánh sáng bị khúc xạ và tán xạ, khiến Mặt Trời có vẻ “phát sáng rực rỡ” hoặc hơi nhòe, hoặc trông lớn hơn bình thường.

Tán xạ ánh sáng cũng là lý do khiến nhiều khi bầu trời có màu đỏ lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Ảnh minh họa: AJC.

Sự kết hợp của nhiều yếu tố cùng lúc - mưa to cục bộ, khoảng trời quang ở xa, Mặt Trời ở góc phù hợp - để tạo nên hiện tượng "Mặt Trời đỏ rực trong mưa" khiến nó cũng không xảy ra thường xuyên. Vì vậy, hình ảnh này tạo cảm giác kỳ ảo, khó tin, nhưng về bản chất thì vẫn là một hiện tượng quang học hoàn toàn có thể giải thích bằng khoa học chứ không có tính chất "siêu nhiên", chỉ rất thú vị mà thôi.