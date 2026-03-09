Vì sao ngủ đủ buổi đêm mà hôm sau vẫn buồn ngủ, uể oải và 3 cách khắc phục

HHTO - Tại sao ngủ đủ 7 - 8 tiếng buổi đêm nhưng hôm sau vẫn thấy buồn ngủ, uể oải, khó tập trung? Đây là vấn đề mà nhiều người, đặc biệt là ở các đô thị lớn, hay gặp phải. Vậy những điều gì gây ra tình trạng này và có cách cải thiện đơn giản không?

Không ít người ở nhiều lứa tuổi thấy rằng dù ngủ khoảng 7 - 8 tiếng mỗi đêm nhưng sáng hôm sau vẫn uể oải, khó tập trung, thậm chí buồn ngủ cả ngày. Tình trạng này đặc biệt phổ biến với người dân sống ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, nơi có nhịp sống nhanh và nhiều yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Theo CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh), thì để đảm bảo sức khỏe cả thể chất lẫn cảm xúc, thì ngoài số giờ ngủ, còn cần quan tâm đến chất lượng giấc ngủ. Và ngủ đủ vẫn mệt mỏi chính là một dấu hiệu của giấc ngủ kém chất lượng.

Nhiều người cảm thấy buồn ngủ suốt ngày dù đã ngủ 7 tiếng vào buổi đêm. Ảnh minh họa: Jason Lee/ Reuters.

Một nguyên nhân ngày càng thường thấy là thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ. Nhiều người có thói quen lướt mạng xã hội, xem video hoặc đọc tin tức vào buổi tối muộn. Ánh sáng từ màn hình có thể ảnh hưởng đến hóc-môn melatonin, thường được gọi là hóc-môn điều hòa giấc ngủ, khiến con người khó ngủ hơn.

Nhịp sinh hoạt không ổn định cũng là nguyên nhân thường gặp. Với nhiều người lao động ở các thành phố lớn, lịch sinh hoạt có thể thay đổi theo công việc, việc đi lại hoặc các hoạt động buổi tối. Có người ngủ rất muộn vào vài ngày trong tuần rồi ngủ bù vào ngày khác, gây xáo trộn "đồng hồ sinh học" của cơ thể. Sự căng thẳng trong cuộc sống nói chung cũng khiến nhiều người khó ngủ sâu, hoặc ngủ đủ vẫn buồn ngủ.

Ngoài ra, môi trường đô thị với tiếng xe cộ, ánh đèn từ bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Lướt mạng trước khi ngủ là nguyên nhân lớn làm giảm chất lượng giấc ngủ. Ảnh minh họa: AIA.

Các chuyên gia khuyến nghị 3 cách để cải thiện giấc ngủ hiệu quả, là:

1. Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử khoảng 30 - 60 phút trước khi ngủ;

2. Cố gắng duy trì giờ ngủ và giờ thức dậy tương đối ổn định;

3. Tạo không gian ngủ yên tĩnh trong điều kiện cho phép.

Những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như vậy có thể giúp mỗi người cải thiện chất lượng giấc ngủ, để ngày hôm sau không bị mệt mỏi, buồn ngủ cả ngày, mà thấy thoải mái, minh mẫn hơn.