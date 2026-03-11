Sắp tới tại Việt Nam có thể quan sát được mưa sao băng “Phương Nam siêu tốc”

HHTO - Những người yêu thiên văn tại Việt Nam sắp có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn đặc sắc khi mưa sao băng Southern Delta Aquariids meteor shower - còn được gọi là mưa sao băng “Phương Nam siêu tốc”, bước vào giai đoạn hoạt động mạnh, tạo nên những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Theo thông tin từ Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), người yêu thiên văn tại Việt Nam có thể quan sát mưa sao băng γ-Normids, còn được gọi là mưa sao băng “Phương Nam siêu tốc”, vào rạng sáng ngày 15/3.

Thời điểm thích hợp để quan sát là vài giờ trước khi Mặt Trời mọc, khi bầu trời còn tối. Các vệt sao băng được dự báo sẽ xuất hiện ở khu vực bầu trời phía Nam, ngay trên đường chân trời.

Mưa sao băng “Phương Nam siêu tốc” có điểm phát xạ nằm gần khu vực Norma - một chòm sao ở bầu trời Nam bán cầu. Khi Trái Đất di chuyển qua vùng không gian chứa nhiều bụi và mảnh vật chất vũ trụ, các hạt này lao vào khí quyển với tốc độ lớn, ma sát với không khí và bốc cháy, tạo thành các vệt sáng được gọi là sao băng.

Do điểm phát xạ nằm thấp ở phía Nam, hiện tượng này quan sát thuận lợi hơn ở Nam bán cầu. Tuy nhiên, người quan sát tại Việt Nam vẫn có thể nhìn thấy một số sao băng nếu bầu trời quang mây và ít ô nhiễm ánh sáng.

Các chuyên gia cho biết, để tăng khả năng quan sát, người xem nên lựa chọn vị trí có tầm nhìn rộng về phía Nam, tránh các khu vực có nhiều ánh đèn đô thị.

Một trong những điểm thú vị của mưa sao băng là người quan sát không cần sử dụng kính thiên văn hoặc thiết bị chuyên dụng. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, hiện tượng này hoàn toàn có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.

Người xem nên đến những nơi ít ánh sáng nhân tạo, có tầm nhìn thoáng và để mắt thích nghi với bóng tối khoảng 15-20 phút trước khi quan sát. Thời gian này giúp mắt nhạy hơn với các vệt sáng yếu trên bầu trời đêm.

Dù không phải là trận mưa sao băng lớn nhất trong năm, mưa sao băng Gamma Normids meteor shower vẫn là hiện tượng thiên văn thú vị, mang lại cơ hội để những người yêu bầu trời đêm chiêm ngưỡng các vệt sáng thoáng qua trên bầu trời.

Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, rạng sáng 15/3 sẽ là thời điểm thích hợp để người dân tại Việt Nam thử “săn” những vệt sao băng Phương Nam - một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp trên bầu trời dịp đầu năm.