Đang là “Con Trai Bạn Mẹ” ngọt ngào, Jung Hae In lại phân thân làm cảnh sát

HHT - Khi bạn đang chìm đắm với Jung Hae In phiên bản chàng trai nhà bên ngọt ngào trong phim "Love Next Door”, thì nam diễn viên đã kịp biến hình thành một cảnh sát siêu ngầu trong phim hành động được đặt lên bàn cân với “John Wick 4”.

Đố Anh Còng Được Tôi (I, The Executioner) được biết đến là phần 2 của phim hành động hài đình đám Veteran từng lập kỷ lục với 13 triệu vé bán ra ở Hàn Quốc vào năm 2015. Tuy cùng mang phong cách vừa hồi hộp vừa dí dỏm, phần 2 sẽ là câu chuyện tách rời hoàn toàn so với phần 1, nên khán giả chưa xem Veteran vẫn có thể thưởng thức Đố Anh Còng Được Tôi.

Trailer Đố Anh Còng Được Tôi mở đầu với phân cảnh thanh tra Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) thê thảm ngồi gục bên vệ đường như vừa trải qua một cuộc giằng co gây cấn với tội phạm. Tiếp đó là màn xuất hiện của Jung Hae In trong vai Park Sun Woo - một tân binh cảnh sát đang làm nhiệm vụ dẹp loạn đám đông biểu tình.

Với sự xông pha không ngại nguy hiểm, Park Sun Woo nhanh chóng lọt vào mắt xanh của thanh tra Seo Do Cheol và được mời gia nhập đội Điều tra tội phạm bạo lực. Hóa ra Park Sun Woo được truyền cảm hứng trở thành cảnh sát sau khi chứng kiến thanh tra Seo Do Cheol bắt giữ kẻ ác trong quá khứ. Từ đó, cả hai cùng bắt tay điều tra vụ án kẻ giết người hàng loạt đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc.

Đố Anh Còng Được Tôi tràn ngập những pha hành động căng thẳng dồn dập, khiến người xem như bị cuốn vào cuộc đuổi bắt không khoan nhượng giữa phe chính diện và phản diện. Chính vì thế mà khán giả Hàn cho rằng phim gợi nhớ đến John Wick 4 vì các pha chiến đấu nghẹt thở.

Đạo diễn của Đố Anh Còng Được Tôi cũng là người đã thực hiện Veteran đình đám. Ông quyết định làm phần 2 vì quá yêu thích thanh tra Seo Do Cheol từ phần 1, nên tiếp tục để nhân vật tái xuất trong một câu chuyện còn nghiêm trọng hơn trước.