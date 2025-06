Đằng sau loạt ảnh "đốn tim" SUNDAYs của HIEUTHUHAI tại Paris Fashion Week

HHT - Khách mời duy nhất đến từ Việt Nam của Louis Vuitton - HIEUTHUHAI có khoảnh khắc xuất hiện đầy ấn tượng trong lần "chạm ngõ" Paris Fashion Week. Ít ai biết, đằng sau những bộ hình “hàng trăm nghìn like” là những đêm không ngủ, là những khoảnh khắc gấp rút, tâm huyết của cả một ê-kíp.

Là đại diện duy nhất từ Việt Nam được Louis Vuitton gửi lời mời và tài trợ tới Paris Fashion Week, HIEUTHUHAI nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông tại quê nhà.

Trong suốt hành trình tại kinh đô ánh sáng, nam nghệ sĩ Gen Z được thương hiệu ưu ái nhiều quyền lợi từ địa điểm lưu trú, vị trí ngồi hàng đầu tại show diễn tới trang phục phiên bản giới hạn từ BST mới nhất.

Tại sự kiện chính thức, HIEUTHUHAI lăng xê mẫu áo denim đính đá phiên bản giới hạn thuộc capsule Rodeo Exclusive - BST Thu Đông 2025 dành cho nam, kết hợp cùng quần ống rộng, giày sneaker tông màu kem. Layout là sự kết hợp tinh tế giữa tinh thần đường phố và thời trang xa xỉ, giúp HIEUTHUHAI nổi bật.

Diện mạo "sáng bừng" của Quán quân Anh Trai "Say Hi" qua ống kính Getty Images hay các trang truyền thông quốc tế đều được đánh giá là "đẹp không tì vết", "tuyệt đối điện ảnh".

Trong khi công chúng xuýt xoa trước những khung hình hoàn hảo, ít ai biết rằng đằng sau đó là một đội ngũ cùng những câu chuyện hậu trường đầy áp lực. Nhiếp ảnh gia Mạnh Bi - người đồng hành với HIEUTHUHAI trong chuyến đi vén màn hậu trường bằng loạt tiết lộ đáng chú ý.

Anh cho biết đội ngũ đã làm việc dưới áp lực thời gian cao trước giờ G. Công đoạn trang điểm, làm tóc, chuẩn bị trang phục bắt đầu từ 3 giờ đến 6 giờ chiều. Mạnh Bi chỉ có 30 phút "siêu gấp" để chụp bộ hình chính trước khi lên xe khởi hành tới show diễn.

"6:30 sau khi shoot (chụp) xong, có 15 phút chọn hình và chỉ có đúng vỏn vẹn 15 phút để final (chốt) hình, up kịp trước khi 7:20 lên xe tới show diễn" - Mạnh Bi chia sẻ thêm về lý do đặt tên loạt hình là Fast and furious (Quá nhanh quá nguy hiểm).

Không chỉ trong sự kiện chính, HIEUTHUHAI khiến mạng xã hội “bùng nổ” với loạt ảnh dạo phố Paris trước thềm sự kiện. Nam rapper 9X điển trai, cuốn hút trong "cây" đồ tông be vàng có giá gần nửa tỷ đồng. Phía sau bộ hình "nên thơ" ấy là cả một đêm thức trắng, lọc hơn 500 tấm hình gốc, chọn ra 10 khung hình hoàn hảo nhất của nhiếp ảnh gia Mạnh Bi và HIEUTHUHAI.

Nhiếp ảnh gia cho biết: "Đây là bộ đồ với mình là khó chụp nhất, khó từ việc chọn bối cảnh cho đến việc chọn màu sắc cho bức hình". Nguyên do đến từ việc tông vàng kén màu ảnh, trong khi kiến trúc Paris lại tiệp màu với trang phục khiến anh phải "sửa tới sửa lui, làm đi làm lại".

Chỉ qua một vài dòng tâm sự từ Mạnh Bi, người hâm mộ dành nhiều lời tán dương hơn tới sự chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ phía sau giúp HIEUTHUHAI "tỏa sáng". Đó là những cộng sự thân thiết đã đồng hành cùng anh trong nhiều dự án: Nhiếp ảnh gia Mạnh Bi, stylist Freddy Nguyễn, make-up artist Ruan Đặng, nhà tạo mẫu tóc Gill Nguyễn.

