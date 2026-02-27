Xuân Nghi khoe ảnh được bạn trai cầu hôn, netizen soi chi tiết cô bị "đánh úp"

HHTO - Bài chia sẻ về khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn của Xuân Nghi nhận về nhiều lời chúc mừng của dàn Chị Đẹp và đồng nghiệp thân thiết. Dẫu vậy, netizen thích thú phát hiện chi tiết cho thấy nữ ca sĩ "bị động" cho giây phút đặc biệt này.

Chiều 27/2, trên trang cá nhân, "Chị đẹp" Xuân Nghi khiến khán giả bất ngờ khi khoe khoảnh khắc hạnh phúc được bạn trai cầu hôn. Nữ ca sĩ chia sẻ: "And then I go and spoil it all by saying something (not so) stupid like 'yes I do'" (tạm dịch: Và rồi em lại buột miệng nói điều gì đó (không quá) ngốc nghếch như: 'Em đồng ý'). Thực tế, giây phút kỷ niệm đặc biệt của Xuân Nghi và "người ấy" đã diễn ra vào ngày 22/2/2026, nhưng hôm nay cô mới chia sẻ tin vui đến khán giả.

Xuân Nghi tiết lộ cả hai lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi cô hoàn thành dự án âm nhạc dự kiến ra mắt vào tháng 5 tới.

Xuân Nghi từng chia sẻ bạn trai của cô là một người ngoài ngành giải trí, đang là kỹ sư, sinh sống và làm việc tại Mỹ. Đặc biệt, chuyện tình của Xuân Nghi và bạn trai còn khiến fan "tan chảy" khi cả hai bằng tuổi, là "thanh mai trúc mã", quen biết nhau từ nhỏ. Dù có thời gian mất liên lạc, nhưng gia đình nhà trai - nhà gái vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và "đẩy thuyền" cho các con.

Xuân Nghi và bạn trai được nhận xét là đẹp đôi, hình mẫu "trai tài - gái giỏi".

Nhận xét về người bạn trai đã bên cạnh suốt 4 năm qua, Xuân Nghi cho biết anh là một người chu đáo: "Khi đi với bạn ấy là mình tắt não luôn, không cần phải lo cái gì hết. Cảm giác như đây là một chỗ dựa về mọi mặt rất vững chắc để mình muốn làm gì thì làm, thoải mái là chính mình. Sau tất cả, Nghi thấy đó là một cuộc sống bình yên trong tâm hồn, trong sức khỏe. Người này đã giúp Nghi lo cho sức khỏe rất nhiều và tiến bộ trong việc ăn rau quả".

Xuân Nghi thường xuyên cập nhật hình ảnh thân thiết cùng bạn trai.

Niềm vui ngày đầu năm của Xuân Nghi nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như các "Chị đẹp" Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Ái Phương, Khổng Tú Quỳnh, Kiều Anh, Mie, "Anh tài" Kiên Ứng, ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Quỳnh Nga.

Đặc biệt, netizen còn bất ngờ "soi" một chi tiết "nhìn là biết Xuân Nghi đã bất ngờ cỡ nào" về màn "đánh úp" của bạn trai: Bộ móng tay "chơi Tết" còn chưa kịp làm. "Chắc chắn là chị đã rất bất ngờ. Nhìn bộ nail của chị là biết", "Hời ơi, chúc mừng chị nha, thấy bộ nail chưa làm là hiểu anh "úp sọt" chị rồi",...