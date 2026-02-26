"Cậu bé dân ca" Thụy Bình dậy thì thành công sau 10 năm, hát ngọt như mía lùi

Cư dân mạng những ngày qua bất ngờ bày tỏ sự quan tâm dành cho một bản cover bất ngờ của ca khúc Hoa Và Váy vốn do Quốc Thiên trình bày. Người thể hiện không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào, mà là chàng trai trẻ đang hát trong chính phòng tắm bằng chất giọng ấm áp, truyền cảm, đầy cảm xúc. Rất nhanh, không ít khán giả đã nhanh chóng nhận ra danh tính của ca sĩ này.

"Cậu bé dân ca" Thụy Bình cover ca khúc Hoa Và Váy của Quốc Thiên.

Video hát lại bài Hoa Và Váy này nhanh chóng "gây sốt" trên TikTok, đặc biệt khi người trình bày chính là Đào Nguyên Thụy Bình - Á quân chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2016. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng, không nhận ra cậu bé "ốc mỡ" kháu khỉnh năm nào.

Nhan sắc trổ mã thành công của Thụy Bình sau 10 năm.

Đỉnh điểm là chính Quốc Thiên cũng xuất hiện trong phần bình luận, dành lời khen ngợi cho giọng hát hay và vẻ ngoài trưởng thành của Thụy Bình ở thời điểm hiện tại. Cậu bé nhanh chóng để lại bình luận cảm ơn và nhiệt tình phản hồi những đánh giá tích cực của cư dân mạng.

Khán giả và nam ca sĩ Quốc Thiên dành lời khen cho Thụy Bình.

Thời điểm 1 thập kỷ trước, Đào Nguyên Thụy Bình trở thành hiện tượng khi tham gia Giọng Hát Việt Nhí, gây ấn tượng mạnh với ca khúc Nỗi Buồn Mẹ Tôi ở vòng giấu mặt và vào đội của HLV Vũ Cát Tường. Trải qua các vòng thi, "cậu bé dân ca" ghi điểm với khán giả, sau cùng dừng chân ở vị trí Á quân. Sau đó 1 năm, Thụy Bình tiếp tục đăng quang Quán quân chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí với khả năng hóa thân thần tượng đáng kinh ngạc.

Thụy Bình thời điểm thi Giọng hát Việt Nhí 2016.

Sau một vài năm hoạt động ca hát, Thụy Bình tập trung hơn vào việc học của mình. Cậu theo học tại Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Soul (SIA) để rèn luyện chuyên sâu hơn về âm nhạc. Đầu tháng 12/2024, Thụy Bình xuất sắc giành học bổng International Ambassador của Học viện JMC Academy tại Sydney, Úc với chuyên ngành Biểu diễn Âm nhạc & Quản lý Doanh nghiệp Giải trí. Cậu bé ngày nào nay đã là thanh niên và gây chú ý bởi ngoại hình điển trai, cũng như những video ca hát truyền cảm trong phòng tắm đang dần trở thành thương hiệu riêng.