Ba chuyện tình trong Thỏ Ơi!!: Khi những rạn nứt nhỏ bé dẫn đến hố sụt khổng lồ

HHTO - Phim Thỏ Ơi!! có tới ba cặp đôi, mỗi chuyện tình có những khúc mắc khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ những rạn nứt âm thầm, bé nhỏ đến mức người trong cuộc chẳng nhận ra.

Theo chia sẻ của đạo diễn Trấn Thành, có rất nhiều cách để kể một câu chuyện tình. Nhưng thay vì tập trung vào những khoảnh khắc lãng mạn hay bi kịch bề nổi, Trấn Thành chọn đào sâu vào những góc khuất, nơi sự nghi ngờ, mặc cảm, tổn thương và cái tôi âm thầm bào mòn các mối quan hệ.

Hải Lan lúc nào cũng quát mắng chồng

Vợ chồng Hải Lan và Ngọc Sơn chênh lệch về địa vị xã hội rất rõ. Hải Lan có nhan sắc, tiền tài và vị thế, nhưng lại thiếu niềm tin vào tình yêu sau một lần đổ vỡ. Ngọc Sơn thì không có gì ngoài tình yêu dành cho cô. Nỗi ám ảnh từ tổn thương trong quá khứ khiến Lan không còn đủ bình tĩnh để lắng nghe, liên tục nghi ngờ và vô tình đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bờ vực tan vỡ.

Hải Lan luôn nghi ngờ dằn vặt Ngọc Sơn

Vấn đề của họ không đến từ biến cố lớn, mà từ những tổn thương nhỏ tích tụ từng ngày. Hải Lan luôn bị một nỗi sợ vô hình chi phối, rồi vô tình áp đặt nỗi ám ảnh đó lên người mới. Mất kết nối và im lặng sẽ tạo nên khoảng cách, nên Hải Lan và Ngọc Sơn chỉ cần chịu lắng nghe nhau một chút thôi, đã đủ để cứu vãn cả cuộc hôn nhân và trái tim chằng chịt vết sẹo của cả hai rồi.

Thế Phong, Hải Linh là cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người

Vợ chồng Hải Linh - Thế Phong là một cặp đôi mà người ngoài nhìn vào không thể nào phát hiện ra họ có vấn đề. Chính người trong cuộc cũng tin mình đang rất hạnh phúc. Hải Linh cho rằng việc cho nhau “không gian riêng” là biểu hiện của sự văn minh, nhưng khi khoảng riêng quá lớn, sợi dây gắn kết dần lỏng lẻo. Cô không còn hiểu được cảm xúc của chồng và những khoảng trống ấy trở thành mảnh đất cho bí mật nảy sinh.

Không phải mối quan hệ nào êm đềm cũng đồng nghĩa với việc không có vấn đề. Có rất nhiều thứ mà một trong hai người phải chịu đựng mà người kia không hay biết, như Hải Linh luôn ở gần nhưng lại chẳng thấu hiểu được Thế Phong.

Đây là mối tình căng thẳng nhất phim

Trần Kim và Nhật Hạ (Thỏ) là mối quan hệ độc hại và dữ dội nhất trong phim. Mang mặc cảm sau tai nạn, Trần Kim tự trừng phạt bản thân mỗi khi xảy ra xung đột, đồng thời vô tình dùng chính sự tự hủy hoại ấy để gây áp lực lên Thỏ. Đó là một dạng bạo lực, thao túng tinh thần, nơi yêu thương bị đánh tráo khái niệm, và lỗi lầm luôn được đẩy sang phía người còn lại. Thỏ cứ mãi dằn vặt sau tai nạn của Kim vì nghĩ nguyên nhân là do mình, vì thế mà mãi không thể thoát ra được mối tình này dù biết nó độc hại, nó đang mài mòn cô mỗi ngày.

Dù ba chuyện tình có 3 kết cục khác nhau, nhưng đều khiến người ở lại phải nhìn lại chính mình. Ai cũng có thể mắc một sai lầm lớn từ một hành động rất nhỏ. Không ai nghĩ lời nói vô tình hôm nay, sự im lặng ngày mai hay một lần nghi ngờ thoáng qua lại có thể trở thành nguyên nhân của đổ vỡ sau này.