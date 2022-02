Dẫu "Vườn Sao Băng" bản Thái bị chê tơi tả, visual của Bright Vachirawit vẫn sáng bừng

HHT - Ngày 27/2, trong concert online "GIFT", Kim Hyun Joong đã thông báo với fan về việc kết hôn. Tuy nhiên, hôn lễ sẽ không được tổ chức do tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp.

HHT - Marvel Studios chính thức xác nhận mối tình lãng mạn của Stephen Strange đã kết thúc. Trong “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, Strange độc thân, nhưng có vẻ Phù thủy Tối thượng không có cơ hội để “vui tính” trước mối đe dọa đến từ đa vũ trụ và các biến thể.