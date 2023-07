Đây là cách Jennie đập tan "dèm pha" lười biếng tại concert BLACKPINK ở Hà Nội

HHT - Nhiều cư dân mạng trước khi BLACKPINK biểu diễn, rằng Jennie sẽ có màn trình diễn nửa nhảy nửa nghỉ, thiếu năng lượng hay có thể đuối sức sớm vì tình trạng sức khỏe như một số concert trước đây. Nhưng một Jennie "quẩy banh nóc" sân vận động Mỹ Đình tại concert ở Hà Nội đã đập tan mọi lời dị nghị.

Jennie thường xuyên nhận chỉ trích vì thực hiện vũ đạo hời hợt, biểu diễn thiếu năng lượng. Gần đây nhất, cô bị nhiều người chỉ trích vì bỏ xuống cánh gà ngay giữa màn trình diễn với lý do sức khỏe yếu mà không chào khán giả. Một bộ phận khán giả tỏ ra không vừa ý khi cho rằng nàng rapper chỉ nhiệt tình trên những sân khấu ở trời Âu, Mỹ hay có người nổi tiếng theo dõi, còn khi quay về châu Á thì lại có thái độ làm việc không nghiêm túc.

Ngay cả khi BLACKPINK thông báo đến Việt Nam, một bộ phận cư dân mạng cũng để lại bình luận với ý mỉa mai, cho rằng "Jennie lazy" (Jennie lười biếng) sẽ trở lại và làm fan hụt hẫng. Nhưng trái lại, Jennie đã chiêu đãi khán giả Việt bằng những màn biểu diễn không thể "cháy hơn". Cô làm chủ sân khấu, giao lưu tốt với người hâm mộ dưới khán đài.

Để mở đầu, giọng ca SOLO đã khuấy động sân vận động Mỹ Đình với câu khẩu hiệu thường thấy của mình: "Hà Nội Let Me Hear Your Screammmmm!!" (Hà Nội ơi, để chúng mình nghe thấy tiếng hét của các bạn nào).

Sân khấu You & Me kết hợp với SOLO bản remix được Jennie thể hiện mãn nhãn và "máu lửa" không kém lần đầu tiên ở lễ hội âm nhạc Hyde Park. Đáng chú ý hơn, cô nàng còn là người xung phong "thị phạm" cover vũ đạo nổi tiếng của "hit quốc dân" See Tình (Hoàng Thùy Linh), sau đó dạy lại các thành viên.

Gần 2 tiếng biểu diễn, Jennie hoặc luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ, hoặc cố gắng trò chuyện với khán giả, hoặc bắn tim, hoặc đội nón lá đi lại để giao lưu cùng V-BLINK. Hình ảnh Jennie mệt mỏi, chán chường trước đây dường như đã hoàn toàn biến mất và trở nên vô nghĩa sau tất cả những gì mà cô đã gửi tới người hâm mộ trong đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội. Jennie còn học tiếng Việt và bất ngờ hỏi fan bằng tiếng Việt: "Các bạn có vui không?" cực sõi khiến người hâm mộ càng phấn khích.