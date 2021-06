Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Toán ở Hà Nội được rút gọn phù hợp với thời lượng 90 phút

HHT - Sáng 13/6, hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội đã bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ tuyển sinh lớp 10, với 2 môn Toán và Lịch sử. Trong đó, môn Toán có thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu từ 8h30 và kết thúc lúc 10h.

Cấu trúc đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2021 gồm có 5 bài theo hình thức tự luận. Đáng chú ý nhất là câu 1 - bài II với nội dung gắn liền với bối cảnh thực tế, yêu cầu học sinh tính toán xem một tổ sản xuất mỗi ngày phải làm bao nhiêu bộ đồ bảo hộ y tế, dựa trên những số liệu cho sẵn.

Học sinh dự thi năm nay có nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng của dịch bệnh, do đó đề thi cũng được giảm tải cho phù hợp với bối cảnh, đặc biệt rút ngắn thời gian làm bài từ 15 - 30 phút tùy từng môn (ví dụ thời gian làm bài môn Toán từ 120 phút giảm xuống còn 90 phút). Không chỉ giúp giảm áp lực, những điều chỉnh này còn giúp bảo đảm an toàn phòng chống dịch hơn cho các sĩ tử, thời gian thi chỉ diễn ra trong 2 buổi sáng thay vì kéo dài ra cả ngày như mọi năm.

Sau bài thi môn Toán, sĩ tử Hà Nội sẽ tiếp tục bước vào môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay - môn Lịch Sử (thời gian làm bài 45 phút). 2021 cũng là năm đầu tiên Hà Nội cho phép mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Tuy nhiên, sau khi đăng ký, học sinh không được phép thay đổi nguyện vọng dự tuyển như các năm trước.