Deadpool và Wolverine: Dàn cameo "đỉnh nóc" có cứu được Marvel đang lao đao?

HHT - Vẫn trung thành với cốt truyện hài hước và đầy tính giải trí, “Deadpool và Wolverine” còn sở hữu một loạt khách mời siêu đỉnh, được xem là tia hy vọng để vực dậy Marvel.

Nối tiếp các câu chuyện từ phần phim thứ 2, Deadpool và Wolverine đưa khán giả đến một mốc thời gian mới khi Deadpool hay Wade Wilson giờ đây đã không còn là một tên sát thủ khét tiếng. Sau khi sử dụng cỗ máy thời gian của Cable (Josh Brolin) để cứu cô bạn gái Vanessa và sửa chữa lỗi lầm, Wade sống ẩn dật với mong muốn có một cuộc sống bình yên. Dù cứu được Vanessa, Wade lại chẳng thể cứu vãn chuyện tình của cả hai, khiến anh mất đi một lẽ sống cho bản thân.

Trong lần tổ chức sinh nhật với những bạn bè thân thiết, Wade bị một nhóm người thuộc TVA bắt giữ. TVA là Cơ quan Quản lý Phương sai Thời gian, chuyên bắt giữ và xử lý những cá nhân có hành vi ảnh hưởng đến dòng thời gian. Với những lần thay đổi quá khứ của Wade trong mùa 2, anh đã khiến dòng thời gian của mình có nguy cơ bị diệt vong. Điều này đã thúc đẩy anh chàng trở lại với nhận dạng Deadpool và để cứu thế giới của mình cũng như những người mà anh yêu thương.

Nhiệm vụ giờ đây của Deadpool chính là tìm kiếm một Wolverine mới cho vũ trụ của anh. Cụ thể, Wolverine trong vũ trụ của Deadpool chính là nhân vật đã hy sinh trong phần phim Logan năm 2017. Hành trình này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi ngoài TVA, Deadpool còn phải đối diện với một phản diện có năng lực ngoại cảm siêu mạnh. Liệu bộ đôi Deadpool và Wolverine mới có thể cứu được một dòng thời gian đang cận kề nguy cơ diệt vong?

Màn kết hợp ăn ý của Ryan Reynolds và Hugh Jackman

Là hai nhân vật nổi tiếng của vũ trụ điện ảnh Marvel, màn kết hợp của Wolverine và Deadpool nhận được sự trông ngóng lớn từ người hâm mộ. Phim chiêu đãi khán giả với một loạt các phân cảnh hành động ấn tượng giữa hai nhân vật chính. Thật không dễ dàng để hai nhân vật có siêu năng lực hồi phục trong MCU bị kết liễu, điều này giúp nhà làm phim có thêm sự sáng tạo trong các pha hành động. Từ đó, Deadpool và Wolverine khiến mình trở nên khác biệt hơn hẳn so với những tác phẩm mới nhất của nhà Marvel.

Dù đã có một kết thúc được xem là ấn tượng và đáng nhớ trong Logan (2017), việc Wolverine trở lại với dự án mới từng nhận được nhiều sự nghi ngờ về chất lượng. Nhiều người cho rằng Marvel hay Disney lại đang cố “vắt sữa" một nhân vật nổi tiếng, đáng lý đã có một cái kết đẹp. Tuy nhiên, Wolverine trong phần phim này lại là nhân vật đến từ một vũ trụ mới, có câu chuyện riêng và những góc khuất không ai biết đến.

Một bên là Wolverine mất hết niềm tin và lẽ sống, bên còn lại là Deadpool đang cố bám víu vào nhiệm vụ quan trọng nhất đời anh, bộ đôi này đã thành công đem đến một tình bạn đáng ngưỡng mộ trong thế giới siêu anh hùng.

Dàn khách mời “đỉnh nóc, kịch trần" của Deadpool và Wolverine

Sau khi trở về với Marvel sau thương vụ Fox mua lại Disney, Deadpool dễ dàng tiếp cận được với nhiều nhân vật hơn trong vũ trụ của Marvel. Bên cạnh Wolverine và dàn dị nhân từng được hé lộ trong trailer, phim còn mang đến những màn cameo gây chấn động tại rạp chiếu. Hầu hết dàn cameo xuất hiện trong phim đều là những nhân vật nổi tiếng mà các fan Marvel đều dễ dàng “chỉ mặt điểm tên".

Việc mang đến những khách mời trong Deadpool và Wolverine mở ra một tương lai đầy rộng mở cho Marvel, khi họ có thể tự do đưa các nhân vật từ cũ đến mới vào phim nhờ vào khái niệm đa vũ trụ và các dòng thời gian. Đây cũng là một công thức thành công được Doctor Strange 2 và Spider-Man: No Way Home áp dụng. Nếu so sánh về độ hoành tráng của những khách mời thì Deadpool và Wolverine vẫn hơn hẳn hai người tiền nhiệm.

Tuy nhiên, vì quá chú tâm trong cách thêm thắt các khách mời khiến khán giả hào hứng, Deadpool và Wolverine lại sở hữu một cốt truyện chưa thực sự thuyết phục và đáng nhớ.

Khi sự giải trí được đề cao quá mức

Quay lại năm 2021, Spider-Man: No Way Home từng khiến khán giả bùng nổ khi mang hai Spider-Man tiền nhiệm là Tobey Maguire và Andrew Garfield trở lại. Bộ phim không chỉ thành công nhờ vào sự xuất hiện của hai siêu anh hùng nổi tiếng này, mà lại khiến khán giả nhớ đến nhiều hơn về câu chuyện trưởng thành của Spider-Man do Tom Holland thủ vai. Sự xuất hiện của Tobey và Andrew chỉ góp phần giúp câu chuyện của Tom trở nên thú vị hơn, chứ không hề khiến Tom trở nên mờ nhạt.

Đối với Deadpool và Wolverine, câu chuyện giải cứu thế giới và tìm lại chính mình dường như đã khá cũ cho một bộ phim siêu anh hùng thứ 34 của hãng. Nhìn lại Deadpool 2, khán giả dễ dàng thấy được sự mới mẻ trong nội dung của phim. Dù không mang đến một bức tranh quá lớn mang tầm đa vũ trụ, phim vẫn khiến người xem nhớ rõ về hành trình cảm hóa kẻ ác của Deadpool, chứ không phải là dàn cameo xuất hiện trong phim. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Deadpool và Wolverine trở thành một tác phẩm nhạt nhòa. Phim vẫn có những điểm sáng về nội dung, tuy nhiên những điều đó lại bị che mờ bởi những khách mời mà Marvel cố nhét vào phim.

Deadpool và Wolverine vẫn sẽ mang về doanh thu lớn cho Marvel, dự kiến giúp thương hiệu này đạt 30 tỷ đôla tại phòng vé sau 34 bộ phim. Tuy nhiên, nếu Marvel cứ mãi dựa vào tiềm lực tài chính và tiếp tục đưa hàng loạt cameo vào các dự án tương lai chỉ vì mục đích giải trí, thì phép màu mang tên MCU sẽ sớm phai mờ theo dòng phim siêu anh hùng.