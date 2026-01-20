Đêm nay không khí lạnh về miền Bắc, Hà Nội mưa lúc nào và giảm nhiệt ra sao?

HHTO - Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, từ mai một số nơi đã rét đậm rét hại rồi. Thậm chí, Hà Nội có thể có rét kèm mưa. Cụ thể thì ở Hà Nội, trời chuyển rét và có khả năng mưa vào thời điểm nào, nhiệt độ giảm ra sao?

Hà Nội vẫn đang rất ẩm, một số nơi đã có mưa. Như đã đề cập trong bản tin trước, Hà Nội nhiều mây cả ngày hôm nay, 20/1, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào buổi chiều khoảng 24 - 25oC, là giảm nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 20/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong khi đó, không khí lạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự báo sẽ về đến khu vực Lạng Sơn vào khoảng tối đến đêm nay. Trong đêm nay đến rạng sáng mai, dự báo không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội.

Đợt không khí lạnh này về có thể gây mưa rải rác ở miền Bắc. Nên cũng trong khoảng đêm nay đến rạng sáng mai, Hà Nội có thể có mưa. Khả năng mưa ở Hà Nội là không cao, nếu có chỉ là mưa nhỏ, diện hẹp, nhanh tạnh, nhưng tất nhiên sẽ hơi phiền nếu mưa và gió mùa Đông Bắc cùng xuất hiện đúng lúc nhiều người ra ngoài sau trận bán kết U23 châu Á đêm nay. Vì vậy, nếu đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua vòng bán kết và người dân “đi bão” - theo cách gọi thông thường - thì nên mặc áo chống thấm nước và có mũ.

Mô hình ECMWF của châu Âu dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc, bao gồm Hà Nội, vào đêm nay (những con số trong hình là lượng mưa trong khoảng 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Hiện tại các mô hình chưa thống nhất về mức độ rét ở Hà Nội vào ngày mai, 21/1. Có những mô hình cho là ban ngày ở mức rét, nhiệt độ cảm nhận khoảng 17oC, từ chiều tối mới giảm nhanh. Nhưng có mô hình lại dự báo ngày mai Hà Nội rét đậm luôn, nhiệt độ cả ngày đều dưới 15oC.

Thực tế thì khi trời đang ấm và ẩm thế này mà chuyển gió, nhiệt độ giảm thì dù là trên hay dưới 15oC đều dễ gây cảm giác rất rét, nên ngày mai người dân ra ngoài nên mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp.

Dự báo nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tiếp tục giảm trong ngày 22/1, trời rét đậm.