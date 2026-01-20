Khả năng chuyển hóa của U23 Việt Nam và tài năng của Li Hao: Bên nào trội hơn?

HHTO - U23 Việt Nam bước vào bán kết U23 châu Á 2026 với tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng ấn tượng từ các cú sút trúng đích. Nhưng ở khung thành của U23 Trung Quốc là thủ môn Li Hao với tỷ lệ cản phá đáng ngạc nhiên. Có thể nói thế nào về khả năng của cả hai phía?

Thủ môn Trung Kiên của U23 Việt Nam và Li Hao (Lý Hạo) của U23 Trung Quốc đều rất xuất sắc, nhưng kết quả một trận đấu còn được quyết định ở khả năng ghi bàn.

Vì vậy, trận bán kết hôm nay cũng sẽ là cuộc so tài giữa khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ U23 Việt Nam với phong độ bắt bóng cực kỳ ổn định của thủ môn Li Hao.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đều đang có phong độ và tinh thần rất tốt. Ảnh: Tedtran TV.

Tính đến hết vòng tứ kết, U23 Việt Nam đã có 8 bàn thắng từ 18 cú sút trúng đích, nhưng trong đó có một bàn là do cầu thủ đối phương đá phản lưới nhà nên chỉ tính là các cầu thủ của chúng ta tự ghi được 7 bàn. Như vậy, tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng (từ các cú sút trúng đích) là khoảng 39% - một con số ấn tượng ở giải bóng đá trẻ.

Ở chiều ngược lại, thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc đã có 20 pha cứu thua sau 4 trận và đó là tổng số cú sút trúng đích của các đội đá với U23 Trung Quốc. Như vậy, Li Hao chưa để lọt lưới bàn nào trong thời gian thi đấu chính thức. Đáng chú ý nhất là trong trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan, Li Hao đã cản phá thành công 7 cú sút trúng đích trong 120 phút, rồi đến loạt luân lưu vẫn tiếp tục tỏa sáng, cho thấy khả năng hoạt động hiệu quả ngay cả khi phải chịu áp lực lớn.

Thủ môn Li Hao được truyền thông Trung Quốc gọi là "Vạn Lý Trường Thành di động". Ảnh: TPO.

Ở góc độ số liệu như trên thì rất khó nói cần bao nhiêu cú sút mới có thể ghi một bàn vào lưới của U23 Trung Quốc. Tuy nhiên, dù Li Hao rõ ràng là một thủ môn rất cừ khôi, nhưng qua những trận trước, có thể thấy các cầu thủ U23 Việt Nam cũng có những kịch bản tấn công rất đa dạng, chắc chắn sẽ gây ra những thách thức lớn nhất kể từ đầu giải đối với Li Hao.

Bởi nói cho cùng, muốn chiến thắng trong một trận đấu bóng đá, nhất định cần ghi được bàn.

Trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30’ hôm nay, 20/1.