Đến lượt TikToker Ngô Đình Nam lấn sân showbiz, khả năng hát live ra sao?

HHT - TikToker Ngô Đình Nam đang gây chú ý khi lấn sân con đường ca hát với nghệ danh NAM23. Sở hữu nhiều clip ca hát "triệu view" trên TikTok nhưng sân khấu live đầu tiên của anh chàng lại gây ra không ít tranh cãi.

NAM23 vừa tổ chức buổi showcase ra mắt album debut mang tên NAM23. Anh chàng định hướng bản thân với vai trò nghệ sĩ biểu diễn - nhạc sĩ và tự sáng tác toàn bộ 7 ca khúc trong album đầu tay. Tuy có sự đầu tư nhưng màn biểu diễn trực tiếp của NAM23 vẫn chưa đủ thuyết phục số đông khán giả.

Ở sân khấu đầu tiên, anh chàng "ghi điểm" bởi ngoại hình sáng và phần trình diễn chỉn chu, đa màu sắc. Màn biến hóa của anh chàng từ hình ảnh lãng tử bên cây đàn piano trong ca khúc U Oh U Oh đến "quẩy" cực sung cùng Ciin ở She's So 2 khiến dân tình không khỏi trầm trồ. NAM23 chia sẻ rằng đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ việc học thanh nhạc đến vũ đạo, trình diễn trước khi debut.

Mặc dù định hướng trở thành nghệ sĩ trình diễn - sáng tác, giọng hát của NAM23 vẫn là yếu tố được dân tình quan tâm nhất. Sở hữu chất giọng cao và mềm mại nhưng giọng ca U Oh U Oh vẫn để lộ khuyết điểm giọng mỏng, khi cất tiếng hát âm thanh chưa có độ vang. Lần đầu đứng trên sân khấu, anh chàng chưa kiểm soát giọng tốt khi hát, để lộ rõ sự chông chênh ở một số phân đoạn.

Một số ý kiến bênh vực cho rằng chất lượng âm thanh ở sân khấu đầu tiên của NAM23 có phần "dìm giọng" khiến anh chàng chưa thể "show" được hết khả năng. Mặt khác, nhiều netizen bày tỏ nghi ngờ trước màn lấn sân của nam hot TikToker và đồng loạt cho rằng việc được nhiều lượt xem trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc sẽ "làm nên chuyện" ở đời thực.

Ca khúc U Oh U Oh do NAM23 chấp bút có giai điệu bắt tai và ca từ giàu hình ảnh nhưng tổng thể chưa thực sự ấn tượng. Netizen bày tỏ mong muốn anh chàng có thể thực hiện một MV chỉn chu cùng với bản phối mới để "nâng tầm" cho ca khúc. Bên cạnh đó, NAM23 được nhận xét là chưa thể hiện được "nét đặc trưng" trong chất giọng qua ca khúc mở đầu album. Giọng ca She's So 2 cũng làm làm khán giả liên tưởng tới... MONO bởi nhiều điểm tương đồng khi vừa debut.

Với nền tảng hot TikToker "triệu view", NAM23 đã có cho mình một lượng khán giả nhất định. Người hâm mộ vẫn đón đợi sự thể hiện ở những ca khúc tiếp theo của anh chàng. Trong thời gian tới, NAM23 sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn để có thể dần dần "lấy lòng" công chúng.