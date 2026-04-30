Triển lãm "51 năm - Bản hùng ca thống nhất": Điểm đến đặc biệt trong dịp nghỉ lễ

HHTO - Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” mở ra một không gian đủ để người xem bước chậm lại, nhìn kỹ hơn vào những lát cắt của lịch sử qua những khung hình chân thực và chất chứa cảm xúc.

Do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) tại số 45 Tràng Tiền (Cửa Nam, Hà Nội), triển lãm "51 năm - Bản hùng ca thống nhất" thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ cũng như người dân đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Triển lãm còn trở thành hoạt động trải nghiệm, "lớp học lịch sử mở", nơi tween được tìm hiểu những câu chuyện hào hùng phía sau những bức ảnh giàu giá trị. - Ảnh: Phùng Linh - TPO

Không gian trưng bày khoảng hơn 90 tác phẩm ảnh báo chí và nghệ thuật, được chọn lọc từ những nguồn tư liệu, lưu trữ chính thống như Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Hãng thông tấn Associated Press (AP)... và các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Mỗi bức ảnh là một lát cắt, tái hiện lại hành trình 51 năm đầy cảm xúc của đất nước kể từ sau ngày thống nhất.

Xuyên suốt quá trình tham quan, người xem như bước vào một “chuyến đi”, du hành tới từng giai đoạn lịch sử, lần lượt đi qua những dấu mốc quan trọng của dân tộc. Các tác phẩm được xếp theo 5 chương chính: Chương 1: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt; Chương 2: Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục; Chương 3: Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn; Chương 4: Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui; Chương 5: TP.HCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới.

Các tác phẩm tại triển lãm được tổ chức theo mạch kể liền mạch, qua đó phác họa hành trình của đất nước từ thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975 đến giai đoạn tái thiết, đổi mới và phát triển. Không gian trưng bày không chỉ dừng ở những hình ảnh mang tính biểu tượng, mà còn mở rộng sang nhiều khoảnh khắc đời thường, nơi những chuyển động của xã hội được phản chiếu một cách rõ nét, từ con người, cảnh quan đến nhịp sống qua từng thời kỳ.

Điểm đặc biệt của triển lãm nằm cách từng khuôn hình “kể chuyện”. Có những bức ảnh tạo ra khoảng lặng, khiến người xem chững lại đôi chút, như những cuộc đoàn tụ sau chiến tranh hay từng ánh mắt mang theo ký ức của một thời đã qua. Nhưng cũng có những bức ảnh mang sắc thái gần gũi, phản ánh một Việt Nam đang từng ngày chuyển mình. Sự đối chiếu giữa quá khứ nhiều thử thách và hiện tại đang phát triển được thể hiện một cách tự nhiên, đủ để người xem tự chiêm nghiệm.

“Dáng vẻ” của hòa bình trong bức ảnh ghi lại khoảnh góc của sự kiện A50 năm ngoái.

Quy tụ nhiều tác phẩm từng đoạt giải quốc tế và gây tiếng vang rộng rãi, triển lãm "51 năm - Bản hùng ca thống nhất" tạo dấu ấn với cách trưng bày hiện đại, thông qua hệ thống mã QR, cho phép người xem dễ dàng tra cứu thông tin chi tiết và bối cảnh lịch sử phía sau mỗi bức ảnh.

Với các bạn trẻ, triển lãm mang đến một cách tiếp cận lịch sử trực quan và dễ “chạm” hơn. Những gì từng nằm trên trang sách giờ đây hiện lên rõ ràng qua từng khung hình, khiến việc hiểu lịch sử trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.