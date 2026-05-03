Tới giờ mới thu được 12 tỷ đồng, phim "Trùm Sò" khả năng thua lỗ đến mức nào?

HHTO - Nhìn vào doanh thu hiện tại của phim Trùm Sò sau 10 ngày ra rạp, ai cũng biết phim cầm chắc thua lỗ. Nhưng con số này nhiều đến mức nào?

Cuộc đua nào cũng có người thắng kẻ thua, đường đua phòng vé lại càng thêm khắc nghiệt khi những phim đã ăn khách thì luôn giữ vững tốc độ bán vé, những phim ngay từ đầu đã có doanh thu kém khả quan thì ngày càng khó khăn hơn. Trùm Sò chính là bộ phim kém may mắn ấy khi ngay từ điểm xuất phát đã đi chậm hơn các đối thủ.

Trùm Sò hiện đã thu về hơn 12 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu.

Tính đến giờ này, sau 10 ngày chiếu thì Trùm Sò đã cán mốc hơn 12 tỷ đồng, là cái tên có doanh thu thấp nhất trong số 5 phim Việt ra rạp trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Cho dù đoàn làm phim đã cố gắng đủ mọi cách như chăm chỉ đi cinetour, tung ra các đoạn trích thú vị, diễn viên Thanh Thúy đến rạp năn nỉ khán giả mua vé, lên mạng kêu gọi mọi người quan tâm chú ý hơn đến phim… thì cũng chỉ giúp Trùm Sò nhích nhẹ về số ca chiếu cũng như doanh thu trong ngày chứ vẫn chưa đủ để đưa phim tạo nên đột phá.

Đoàn làm phim rất chăm chỉ đi quảng bá phim, tạo được thiện cảm với khán giả.

Chính nhà sản xuất Thanh Thúy cũng phải thừa nhận bây giờ là tuần chiếu thứ 2 của Trùm Sò, nếu như phim không có được cú hích bất ngờ, khán giả đến rạp ngày càng nhiều thì sang tuần thứ 3, nhiều khả năng là Trùm Sò sẽ phải rời rạp để nhường chỗ cho các phim khác.

Trùm Sò còn cách rất xa điểm hòa vốn, nên cần được quảng bá mạnh hơn nữa.

Một số người trong nghề dự đoán Trùm Sò cần phải đạt doanh thu 80 tỷ đồng mới hòa vốn. Do đó, với con số 12 tỷ đồng tính đến sáng ngày 3/5, có thể thấy nhà sản xuất, nhà đầu tư Trùm Sò đang đối mặt với tình trạng thua lỗ nặng nề. Tuy nhiên, không chỉ Trùm Sò, hai phim nữa trong đường đua phim lễ 30/4 - 1/5 cũng đang có nguy cơ không đạt tới điểm hòa vốn là Anh Hùng và Đại Tiệc Trăng Máu 8 khi được đầu tư lớn nhưng doanh thu tăng chậm.

Những "cú ngã ngựa" này cho thấy cuộc đua phòng vé vô cùng khó lường. Phim có chất lượng tốt vẫn chưa đủ, cần phải chọn đúng thời điểm công chiếu, có chiến dịch quảng bá ấn tượng mới mong thành công.