Diễn biến thời tiết mùa Hè năm 2024: Thời điểm nào sẽ xuất hiện nắng nóng gay gắt?

HHT - Dự báo từ tháng 3 đến tháng 5/2024, tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện tượng El Nino còn duy trì đến tháng 4 với xác suất trên 90%, sau đó suy yếu và chuyển sang pha trung tính trong giai đoạn từ tháng 5-7 với xác suất 60%, cuối năm 2024 có khả năng chuyển sang La Nina với xác suất 50-60%.

Nếu kịch bản này xảy ra, nắng nóng tại khu vực Nam Bộ, Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Nửa cuối tháng 2, Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, một số nơi thậm chí xuất hiện nắng nóng gay gắt (nhiệt độ trên 37 độ C).

Tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 3-5, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng nhận định, hiện tượng thời tiết El Nino (pha nóng) vẫn sẽ tiếp tục duy trì từ nay cho đến tháng 3/2024. Từ tháng 4-5/2024, El Nino có xu hướng suy yếu nhanh và chuyển dần sang trạng thái trung tính (ENSO). Trong khoảng thời gian này, hiện tượng nắng nóng tại khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện tại khu vực miền Đông từ nửa cuối tháng 2 và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây trong tháng 3, tháng 4 đến nửa đầu tháng 5.

Đặc biệt, giai đoạn được xem là chính hè (tháng 6-8), hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo một mùa hè nắng nóng khốc liệt và một năm thiên tai sẽ diễn biến khó lường.