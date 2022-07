Diễn viên chuyển giới Elliot Page được khán giả ủng hộ làm "The Flash" thay thế Ezra Miller

HHT - Sau khi Ezra Miller liên tiếp vướng phải những lùm xùm pháp lý gây ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu "The Flash", nhiều người hâm mộ đã tỏ ra ngán ngẩm và mong muốn DC chọn một diễn viên khác thay thế. Một trong những ứng viên được ủng hộ nhất là ngôi sao "The Umbrella Academy" Elliot Page.

Ezra Miller đảm nhận vai diễn "The Flash" của thương hiệu Vũ trụ Mở rộng DC từ năm 2016 khi góp mặt vào các bộ phim Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017),... Phim riêng về siêu anh hùng này là bom tấn The Flash dự kiến công chiếu vào năm 2023 từng được cho rằng sẽ khiến nam diễn viên tỏa sáng sau nhiều lần đóng vai phụ.

Thế nhưng, Ezra liên tục đẩy bản thân vào vòng lao lý với các tội danh gây rối trật tự và hành vi tấn công cấp độ hai vào tháng 3 đến giữa tháng 4 vừa qua. Gần đây nhất nhất lại là cáo buộc liên quan đến lạm dụng trẻ vị thành niên và sử dụng chất cấm. Thậm chí, nam diễn viên còn đăng trạng thái "cợt nhả", thách thức cảnh sát trên tài khoản Instagram cá nhân.

Những rắc rối pháp lý mà Ezra Miller gặp phải đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng những bộ phim sắp tới mà anh đảm nhận. Đã có nhiều ý kiến cho rằng DC nên loại nam diễn viên sinh năm 1992 ra khỏi vũ trụ phim của mình và tìm người khác thích hợp hơn để "cứu vãn" The Flash.

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Elliot Page, nổi lên với vai Vanya/Viktor Hargreeves trong series The Umbrella Academy của Netflix. Elliot Page được đánh giá cao về diễn xuất trong các bộ phim Juno (2007), X-Men: The Last Stand (2006),... cũng như có ngoại hình khá tương đồng với Ezra Miller. Đặc biệt, Elliot được xem là một nhân vật truyền cảm hứng lớn cho cộng đồng LGBTQ+.

Tuy nhiên, bất chấp mọi tranh cãi và phản hồi từ công chúng, Warner Bros. vẫn để The Flash phát hành như kế hoạch ban đầu. Có thể việc thay đổi diễn viên cho một tác phẩm đã đóng máy từ năm 2021 với kinh phí 200 triệu USD (4,6 nghìn tỷ đồng) là một điều khó khăn với hãng phim, nhưng việc tiếp tục giữ Ezra Miller lại với vai trò siêu anh hùng tốc độ dự kiến sẽ nhận về những phản hồi không mấy tích cực từ công chúng cho bộ phim hay bất cứ những dự án nào sắp tới.