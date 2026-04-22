Điều chỉnh lịch thi Chung kết quốc gia AIMO 2026: Lùi một tuần so với kế hoạch

Theo lịch mới, kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 23-24/5 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, lịch thi dự kiến tổ chức vào ngày 16-17/5, tuy nhiên đã được điều chỉnh lùi lại một tuần.

Ban tổ chức cho biết việc thay đổi này nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh trên cả nước tham gia đầy đủ.

Trong ngày 23/5, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi từ 8h30 đến 9h30. Sau thời gian này, những trường hợp đến muộn có thể không được vào phòng thi. Từ 9h40 đến 10h, thí sinh được gọi vào phòng thi, và bài thi chính thức diễn ra từ 10h15 đến 11h45.

Thí sinh đạt giải tại cuộc thi AIMO 2025.

Thí sinh khi đến điểm thi cần mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, thẻ học sinh hoặc giấy xác nhận của nhà trường, cùng phiếu xác nhận dự thi và các dụng cụ học tập theo quy định.

Lễ bế mạc và trao giải dự kiến được tổ chức vào 8h ngày 24/5, cũng tại địa điểm thi. Ban tổ chức khuyến khích thí sinh đạt giải cùng phụ huynh sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ để nhận giải thưởng.

Đấu trường Toán học châu Á là kỳ thi Toán học quốc tế được khởi xướng từ năm 2012, thu hút học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam tham gia từ năm 2019 và đã đạt được nhiều thành tích đáng chú ý với hàng trăm huy chương quốc tế.

Ở mùa giải 2025-2026, những thí sinh xuất sắc tại vòng chung kết quốc gia sẽ được lựa chọn vào đội tuyển đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 8/2026.

Việc điều chỉnh lịch thi được đánh giá là bước chuẩn bị cần thiết, góp phần đảm bảo chất lượng tổ chức và quyền lợi cho thí sinh trong một sân chơi học thuật mang tính cạnh tranh cao.