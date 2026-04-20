Sôi động chuỗi hoạt động công tác Đội TP.HCM tại Nhà Thiếu nhi Thành phố

HHTO - Diễn ra trong hai ngày 18 - 19/4/2026 tại Nhà Thiếu nhi Thành phố, chuỗi hoạt động công tác Đội TP.HCM thu hút đông đảo phụ trách Đội và thiếu nhi tham gia với nhiều nội dung phong phú, sôi nổi.

Trong hai ngày 18 - 19/4/2026, tại Nhà Thiếu nhi Thành phố (TP.HCM) đã diễn ra chuỗi hoạt động sôi nổi gồm Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn”, Hội thi Phụ trách Đội giỏi - Olympic Cánh én lần thứ 15 năm 2026, Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố giai đoạn 2026 - 2031.

Không chỉ là chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, mà đây còn là nơi tạo không gian để đội viên, thiếu nhi được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và gắn kết tập thể.

Lễ khai mạc Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn” và Hội thi Phụ trách Đội giỏi - Olympic Cánh én lần thứ 15 năm 2026.



Ở Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn” đã thu hút đông đảo phụ trách Đội và thiếu nhi tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Song song đó, Hội thi Phụ trách Đội giỏi - Olympic Cánh én lần thứ 15 đã tạo sân chơi để đội ngũ phụ trách Đội thể hiện năng lực, bản lĩnh và sự sáng tạo trong công tác.

Chương trình đã mở ra không gian giao lưu, học hỏi và trải nghiệm sôi nổi dành cho đội ngũ Phụ trách Đội và các em thiếu nhi Thành phố; đồng thời khẳng định vai trò, bản lĩnh và sự sáng tạo của lực lượng làm phụ trách Đội trong giai đoạn mới.

Sáng 19/4, Hội nghị Công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP.HCM giai đoạn 2026 - 2031 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đội trong giai đoạn lâm thời, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026 - 2031. Chương trình cũng tiến hành ra mắt Hội đồng Đội Thành phố khóa I và Hội đồng Huấn luyện công tác Đội Thành phố.

Hội nghị Công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP.HCM.

Bên cạnh đó, hội nghị ghi nhận nhiều tham luận, sáng kiến thiết thực, đồng thời tổ chức ký kết liên tịch giữa các đơn vị nhằm tăng cường phối hợp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng với Huy hiệu “Vì đàn em” và Bằng khen, ghi nhận những đóng góp tích cực cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố.

Hội nghị được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần định hướng phát triển công tác Đội trong giai đoạn mới, hướng đến việc tạo thêm nhiều sân chơi và hoạt động bổ ích cho đội viên, thiếu nhi TP.HCM.​