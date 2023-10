Điều Gen Z trăn trở: Muốn đi du học, có nhất định phải giỏi ngoại ngữ hay không?

HHT - Trong thời đại giao lưu quốc tế ngày nay, du học đã không còn là ước mơ xa vời đối với thế hệ Z. Tuy nhiên, bài toán về “ngoại ngữ” và “tài chính” vẫn khiến nhiều teen trăn trở về quyết định du học ở các quốc gia đắt đỏ.

Đặc quyền của du học sinh Việt Nam

Theo các thống kê của Cơ quan Giáo dục New Zealand, sinh viên Việt Nam đã trở thành nguồn sinh viên quốc tế lớn nhất từ khu vực Đông Nam Á du học tại New Zealand. Làn sóng du học bậc trung học tại đất nước này cũng bùng nổ mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đối với nhiều học sinh, sinh viên, có hai lý do khiến các bạn vẫn còn chần chừ trước khi quyết định du học: Khả năng tài chính và chứng chỉ ngoại ngữ.

Hiện nay, rất nhiều trường ở các bậc học khác nhau tại New Zealand dành học bổng 50% đến 100% cho du học sinh Việt Nam mà không yêu cầu ngoại ngữ hoặc đưa ra tiêu chí rất thấp. Khi tham gia Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023, nhiều teen bất ngờ khi Chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học chỉ yêu cầu mức 5.5 IELTS khi ứng tuyển.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng có thể tìm hiểu về Học bổng Manaaki (Học bổng Chính phủ New Zealand bậc sau đại học). Đây là “tấm vé vàng”: Miễn học phí và miễn điều kiện ngoại ngữ khi bạn ứng tuyển vào các ngành thuộc danh sách đặc biệt tại “xứ sở chim kiwi”.

Nhiều teen mặc định rằng, muốn đi du học thì nhất định phải giỏi ngoại ngữ. Đối với vấn đề này, thầy Nguyễn Thái Dương (nhà sáng tạo kênh YouTube SpeakOnly) đặt ra câu hỏi: “Tiêu chí nào để đánh giá một người giỏi tiếng Anh?”. Thầy cho rằng: “Thật ra các bạn học cấp tốc cũng được, nhưng phải xác định học để làm gì. Học lấy chứng chỉ để làm hồ sơ ứng tuyển, học để giao tiếp hay học để nghiên cứu tài liệu khi vào đại học. Tất cả đều có phương pháp học khác nhau”.

Vì thế, đối với các teen chưa xuất sắc về khả năng ngoại ngữ, thầy Dương khẳng định việc trau dồi kỹ năng giao tiếp nên là ưu tiên hàng đầu, teen nên tập trung ôn luyện kỹ năng nghe - nói. “Đầu tiên là bạn phải tìm cách để hoà nhập với cuộc sống của người New Zealand. Tìm hiểu về văn hoá, cách giao tiếp, giọng nói là một điều hoàn toàn có thể làm được trong thời gian ngắn”, thầy Dương đưa ra lời khuyên.

Rút ngắn chặng đường chuẩn bị cho việc “cất cánh”

Ngày hội Giáo dục New Zealand là một chương trình thường niên do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp cùng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand tổ chức. Phá vỡ định kiến “sự kiện du học chán òm”, Ngày hội Giáo dục New Zealand 2023 được teen và phụ huynh khen ngợi với hàng loạt hoạt động “xịn xò”.

Dự định sẽ du học khi tốt nghiệp THPT, bạn Hạnh Tâm (trường THPT Tây Thạnh, Q.Tân Phú) tâm sự: “Em khá là lo lắng về việc cân bằng giữa đi làm thêm và đi học. Em nghĩ mình sẽ cần chuẩn bị tâm lý và học hỏi từ các anh chị du học sinh đi trước”. Nắm được tâm lý của teen, chương trình cũng đã tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm “săn” việc tại New Zealand” để hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các “tân binh” mong muốn vừa học vừa làm để có thêm thu nhập.

Cô bạn Trúc Linh, chủ kênh TikTok @truclinh.99_ với 275K lượt theo dõi cũng có mặt để “trẩy hội”: “Thật sự đất nước New Zealand là một vùng đất đáng mơ ước để các bạn teen đến để học tập và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Mình cảm thấy không khí của chương trình ngày hôm nay cực kỳ tuyệt vời. Có các hoạt động mini game, đánh giá năng lực tiếng Anh miễn phí và booth chụp hình cùng mascot chim kiwi được các bạn nhỏ rất mê”.