Sốc khi xem Cá Mập Săn Người: Sao phim về thảm họa lại có thể buồn ngủ đến thế?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Lên sóng Netflix vào ngày 10/4/2026, Thrash (Cá Mập Săn Người) là một phim về đề tài thảm họa thiên nhiên kết hợp cá mập khát máu. Sau hơn một tuần ra mắt, Thrash vẫn đứng ở vị trí số 1 Top 10 Netflix nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Phim đã tích lũy cho mình hơn 37,7 triệu lượt xem.

Câu chuyện của Thrash bắt đầu bằng việc mang đến một thị trấn ven biển một cơn bão lịch sử, nguy hiểm chưa từng có. Cơn bão khiến nước dâng cao, dẫn đến vỡ đê, nước tràn vào thị trấn một cách khủng khiếp và chóng vánh. Dòng nước lũ còn dọn đường cho một đàn cá mập bò khát máu theo đó bơi vào thị trấn, săn tìm mồi. Nhưng đáng ngại hơn nữa là dòng nước cũng mang theo một con cá mập trắng khổng lồ, được cho là hung dữ nhất từ trước đến nay.

Trước khi bão đổ bộ, mọi người trong thị trấn đã vội vàng di tản đến nơi an toàn, nhưng đâu đó vẫn có những người bị kẹt lại. Nhân vật trung tâm của Thrash là Lisa (Phoebe Dynevor) - một phụ nữ mang thai sắp sinh, làm việc ở một nhà máy đóng gói thịt. Vì "tư bản" vẫn bắt cô làm việc vào ngày bão đến, Lisa bị kẹt lại thị trấn bởi đường cao tốc giờ đây đã ngập trong nước.

Một trong những chi tiết “tinh tế” của Thrash là trước đó, khi Lisa gọi điện cho mẹ, mẹ cô đã hỏi rằng cô có muốn sinh con trong nước hay không? Quả là một câu hỏi tiên tri! Bởi ngay sau đó, Lisa thấy mình bị mắc kẹt trong ôtô, cô ngập trong nước, đàn cá mập thì lượn lờ ngay bên ngoài.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, người duy nhất Lisa có thể nhờ cậy sự giúp đỡ là Dakota (Whitney Peak) - một cô gái tuổi teen mắc chứng sợ không gian rộng. Vẫn còn chìm đắm trong đau buồn sau cái chết của mẹ, Dakota chọn ở yên trong nhà mặc cho những người xung quanh đã di tản hết. Dường như cô bé tin rằng chỉ cần đóng kín cửa nhà, mọi rắc rối sẽ cứ thế trôi qua.

Cùng lúc đó, ở một nơi ngoài thị trấn, Dale (Djimon Hounsou) - một nhà sinh vật biển, đồng thời là chú của Dakota, nhận thấy những dấu hiệu xâm nhập của bầy cá mập, liền vội vàng lên đường giải cứu cháu gái.

Ở một nơi khác trong thị trấn, còn có ba đứa trẻ với các độ tuổi khác nhau mắc kẹt trong căn nhà của bố mẹ nuôi. Đó là một cặp vợ chồng vô trách nhiệm, nhận nuôi ba đứa trẻ chỉ để nhận tiền trợ cấp, sống sung sướng mỗi thân mình. Với bố mẹ nuôi như thế, ba đứa trẻ dĩ nhiên hiểu chúng chỉ có thể tự dựa vào chính mình khi cơn bão ập đến và bầy cá mập nhe răng chực chờ ngay dưới chân.

Là một phim kết hợp giữa thảm họa thiên nhiên và sự tấn công của loài cá mập khát máu nguy hiểm, thật kỳ lạ khi Thrash không mang đến một chút căng thẳng, hồi hộp nào. Ngay cả khi gió bão vần vũ trên đầu, nước dâng lên cuồn cuộn, đàn cá mập xé xác nhuộm nước thành màu đỏ… phim vẫn có một nhịp điệu lê thê, nhàm chán khủng khiếp.

Trong một cốt truyện là một sự chắp vá vụng về, kém đặc sắc, các nhân vật của Thrash cũng chẳng để lại dấu ấn gì đặc biệt. Có lẽ, thay vì đóng chính một phim nhạt nhẽo thế này, nữ diễn viên Phoebe Dynevor trở lại Bridgerton với vai cameo có khi còn hay hơn. Còn những con cá mập trong phim, thành thật mà nói trông rất giả, rất nhựa, như thể chúng vừa được mượn từ một cái bể cao su trong một khu trò chơi dành cho thiếu nhi.

Có thể nói Thrash không mang đến niềm vui thuần túy nào của việc thưởng thức một phim kinh dị giật gân đúng nghĩa. Thrash chỉ khiến người ta cảm thấy mình đã phí phạm gần một tiếng rưỡi đồng hồ cuộc đời, tự hỏi tại sao phim lại có mặt ở no.1 Netflix và khiến mình “giẫm mìn” như thế này?

Nếu Thrash là một cơn bão, nó là một dự báo thời tiết sai. Còn nếu Thrash là một con cá mập, thì nó là một con cá mập không răng. Nếu bạn cảm thấy Thrash là một phim hay, bạn quả là một khán giả rộng lượng.

Phòng trường hợp bạn vẫn muốn xem bộ phim về đề tài thảm họa có chất lượng “thảm họa” này thì Thrash hiện đang được phát sóng trên Netflix.