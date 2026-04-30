Thang Duy "hack tuổi" cực đỉnh, chỉ nhìn mặt khó nhận ra đang mang thai lần 2

HHTO - Ở tuổi 47, Thang Duy xác nhận mang thai lần thứ 2. Em bé sẽ được hạ sinh trong năm nay.

Tin đồn Thang Duy mang thai bắt đầu rầm rộ kể từ loạt hình/ clip cam thường, chưa qua chỉnh sửa khi cô tham gia sự kiện của Burberry ở Thượng Hải (Trung Quốc) được tung ra. Dân mạng dễ dàng nhận thấy chiếc bụng "lùm lùm" của nữ diễn viên. Tối 29/4, phía Thang Duy xác nhận cô đang mang thai lần 2, không tiết lộ cụ thể về thời gian dự sinh và giới tính em bé.

Chiếc bụng bầu thấy rõ của Thang Duy trong loạt ảnh cam thường không căn góc chụp.

﻿ Bài đăng của Thang Duy.

Tuy nhiên, trong bài đăng trên Instagram cá nhân, có thể suy đoán Thang Duy sẽ hạ sinh em bé trong năm nay. "Đây quả là bất ngờ lớn và dĩ nhiên chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Gia đình chúng tôi sắp đón thêm một bé Ngựa (tuổi Ngọ) và mọi người đều rất ngóng chờ. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã quan tâm và ủng hộ" - cô viết.

Thang Duy kết hôn năm 2014 với đạo diễn Kim Tae Yong. Cả hai đón con gái đầu lòng vào mùa Hè năm 2016. Fan đồng loạt gửi bình luận chúc mừng trên các nền tảng dành cho nữ diễn viên. Nhiều người cảm thán nếu chỉ xem loạt ảnh HQ (chất lượng cao) từ phía thương hiệu hay Thang Duy, họ đều không nhận ra sự thay đổi của "mẹ bầu" 47 tuổi.

﻿ ﻿

Gương mặt của Thang Duy "hack tuổi", trẻ hơn nhiều lần so với tuổi thật, vẫn thon gọn như thường lệ nên chính người hâm mộ cũng không nhận ra cô đã có em bé từ lâu. Ở sự kiện của Burberry gần đây, ê-kíp đã khéo léo chọn cho cô chiếc váy đen dài dáng suông, phần nào che đi bụng bầu.

Lật lại những hình ảnh cũ, người hâm mộ tin rằng cô đã có em bé được vài tháng nhưng vẫn chăm chỉ "trả jobs". Loạt hình chụp cho VOGUE số tháng 4, fan nhận ra đội tạo mẫu đã khéo chọn áo khoác rộng và căn góc chụp để cho ra loạt ảnh "chất" nhưng không để lộ chút dấu hiệu "tăng vòng 2" vì có em bé của Thang Duy.

​

​