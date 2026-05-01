Lý Lan Địch cực nổi Hè năm ngoái, nay lại gặp cảnh không có phim nào để đóng?

HHTO - Netizen đang tranh cãi về chuyện Lý Lan Địch, có đúng là cô đang gặp tình trạng phim ảnh bị đóng băng hay chỉ là hiểu lầm?

Phim ảnh Hoa ngữ đang rơi vào thời kỳ "đóng băng" khi nhiều dự án bị hủy bỏ, phim do AI thực hiện lên ngôi. Chính vì thế mà nhiều diễn viên có tiếng tăm cũng gặp tình trạng thất nghiệp, không có kịch bản nào gửi tới, nhiều tháng liền chẳng ra phim trường.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lý Lan Địch cũng phải đối mặt với chuyện không có phim mới để đóng. Bởi dự án Nguyệt Đô Hoa Lạc đã bị hủy bỏ, cô chỉ có vai khách mời trong Thiên Lý Giang Sơn Đồ mà thôi. Hè năm ngoái, Lý Lan Địch có phim Triều Tuyết Lục rất thành công, giúp tên tuổi nữ diễn viên thăng hạng rõ rệt.

Những tưởng dư âm từ Triều Tuyết Lục sẽ giúp cô tiếp tục duy trì danh tiếng, nhưng chẳng ngờ sang năm 2026, Lý Lan Địch vẫn bị "đóng băng" sự nghiệp. Nhiều cư dân mạng cho rằng Lý Lan Địch dù có nhan sắc trong trẻo nhẹ nhàng, diễn xuất tự nhiên không bị làm lố, nhưng trong số các tiểu hoa lứa 95, cô lại không phải cái tên nổi bật. Chính vì thế, các nhà sản xuất sẽ ít nghĩ đến Lý Lan Địch mà ưu tiên cho những gương mặt hút khách hơn.

Ngược lại, người hâm mộ Lý Lan Địch lại khẳng định cô vẫn rất bận rộn. Nữ diễn viên vừa mới đóng máy phim ngôn tình Nhật Ký Thư Giãn Trên Đảo về chuyện tình của một cô gái đang chán nản về cuộc sống, một chàng trai cô độc cùng bị xuyên không đến một hòn đảo xa xôi. Phim Khách Thập Luyến Ca về ba chị em gái tìm cách lập nghiệp ở quê nhà hẻo lánh cũng sắp công chiếu. Lịch tham dự sự kiện, chụp ảnh tạp chí hay quay quảng cáo của Lý Lan Địch vẫn đều đặn, nên không thể nói cô đang bị đóng băng sự nghiệp. Và Điều Lý Lan Địch cần nhất bây giờ là một bộ phim bùng nổ, để giúp tên tuổi được khán giả nhớ tới nhiều hơn.