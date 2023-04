Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Dự báo miền Bắc thời tiết đẹp, miền Trung và miền Nam nắng nóng

HHT - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) đã triệu tập 1 nữ sinh lên làm việc để xử lý về hành vi đăng tải thông tin kích động bạo lực học đường trên mạng xã hội, liên quan đến vụ việc đáng tiếc của nữ sinh lớp 10 THPT chuyên Đại học Vinh.