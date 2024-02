Đội hình nhóm nữ nhà Teddy: Tiểu thư gia tộc Samsung, "em gái BLACKPINK" và ai nữa?

HHT - The Black Label - công ty giải trí do "phù thủy âm nhạc" Teddy đứng đầu xác nhận sẽ ra mắt nhóm nữ đầu tiên. Đội hình chính thức chưa được xác nhận, nhưng dựa theo hình ảnh được lan truyền, rất có thể người mẫu nhí đình đám Ella Gross - "em gái BLACKPINK" sẽ ra có tên trong nhóm nữ này.

Cư dân mạng đang lan truyền loạt ảnh được cho là dàn thực tập sinh được "chốt sổ" ra mắt trong đội hình nhóm nữ mới của The Black Label. Nếu đây là sự thật, khí chất, độ nổi tiếng trước khi ra mắt lẫn gia thế của girl group này thực sự đáng gờm, hiếm có và "không phải dạng vừa" trong K-Pop.

Annie Moon

Annie Moon là cái tên nổi tiếng không chỉ với fan K-Pop. Cô sinh năm 2002, tên thật là Moon Seo Yoon, thế hệ thứ 4 của gia tộc Samsung. Mẹ của Moon Seo Yoon là Chung Yoo Kyung - Tổng giám đốc bộ phận cửa hàng bách hóa của Shinsegae. Bà ngoại là Lee Myung Hee - Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae - "đế chế" phân phối hàng xa xỉ lớn nhất Hàn Quốc. Bà Lee Myung Hee là con gái út của người sáng lập Samsung - ông Lee Byung Chul.

Annie Moon từng học tại Đại học Columbia - một trong những thành viên của khối Ivy League. Gia thế và độ nổi tiếng của Annie khiến nhiều người đến hiện tại vẫn không tin là cô sẽ ra mắt. Trả lời tờ JTBC vào ngày 6/2, về việc Annie Moon có ra mắt hay không, phía The Black Label cho biết sẽ trả lời chi tiết sau.

Erin Chung

Erin Chung được cho là sinh năm 2002 và học chung với Annie tại Đại học Columbia, nhưng hiện chưa được xác nhận. Hiện chưa có nhiều thông tin về Erin Chung được công khai.

Brittney Jang

Brittney Jang được cho là một trong những thực tập sinh sắp được ra mắt. Hiện chỉ có một vài thông tin cơ bản của Brittney như cô sinh năm 2003, bắt đầu thực tập ở The Black Label từ khoảng năm 2018, là bạn thân của Julie (KISS OF LIFE). Một số tin đồn lan truyền rằng Brittney từng rời The Black Label một thời gian sau đó quay lại.

Chloe Lee

Chloe Lee hay Lee Gawon, là người Mỹ gốc Hàn, sinh năm 2005. Cô từng thực tập tại YG khoảng 2 - 3 năm, rời đi vào khoảng năm 2021 và gia nhập The Black Label. Chloe Lee là người mẫu nhí, từng xuất hiện trong một chiến dịch của Adidas.

Ella Gross

Ella Gross sinh năm 2008, là người mẫu nhí nổi tiếng, con lai 3 dòng máu Mỹ, Hàn và Đức. Cô ký hợp đồng với The Black Label từ năm 10 tuổi tới hiện tại. Cô sở hữu tài khoản Instagram có hơn 4,1 triệu lượt theo dõi. Ella được Knet yêu mến ví như sinh ra để trở thành người nổi tiếng bởi nhan sắc ngọt ngào, khả ái lại vừa cuốn hút, bí ẩn.

Ella còn được biết đến với biệt danh "em gái BLACKPINK" vì độ thân thiết và cưng chiều mà bộ tứ nhà "Hắc Hường" dành cho mình. Ella cũng được ví như bản sao hay phiên bản nhí của Jennie vì ngoại hình lẫn khí chất tương đồng.

Bailey Sok

Bailey Sok sinh năm 2004, là dancer nổi tiếng với hơn 2 triệu lượt theo dõi trên Instagram (tính tới thời điểm hiện tại). Bailey là người Mỹ gốc Hàn, từng tham gia dự thi America’s Got Talent mùa 9. Cô cũng tham gia biên đạo cho nhiều bản hit như Psycho - Red Velvet, Shoong! - Taeyang feat. Lisa, Peaches - KAI (EXO), Savage - aespa...

Xác nhận với truyền thông, The Black Label cho biết sẽ cho ra mắt nhóm nữ mới trong nửa đầu năm nay. Đội hình chính thức sẽ được công bố cụ thể trong thời gian tới.