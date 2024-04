"Queen of Tears" gây thất vọng về cuối: Bôi tình tiết, diễn xuất Kim - Kim cứu phim

HHT - "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) phát sóng tập đầu tiên đã gây sốt cả trong và ngoài nước. Nhưng càng về cuối, nội dung phim lại khiến người xem bức bối, mệt mỏi vì nhồi nhét quá nhiều bi kịch. Điểm sáng nhất và níu kéo người xem chính là diễn xuất "100 điểm" của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won.

Queen of Tears khởi động gây ấn tượng với chuyện tình của chàng Lọ Lem - Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và "nữ hoàng" Hong Hae In (Kim Ji Won). Cả hai yêu nhau say đắm, vượt qua khoảng cách địa vị, gia thế, định kiến để kết hôn, nhưng rồi sau 3 năm lại dần lạnh nhạt. Chọn khởi phát từ điểm thường là kết thúc của thể loại rom-com giúp Queen of Tears có nét mới lạ riêng. Tình tiết nhanh, dồn dập và liên tục tung ra những cú twist làm tăng độ hấp dẫn cho phim ở 2/3 chặng đầu.

Tuy nhiên, càng về sau, nhiều người xem cảm thấy dần ngán ngẩm và thất vọng với kịch bản của phim. "Cú sốc" đầu tiên làm khán giả ức chế là tình tiết nhà họ Hong bị mẹ con Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) "đuổi khỏi" biệt thự lẫn tập đoàn Queens quá dễ dàng. Một gia đình tài phiệt 3 đời nhưng lại quá tin người, ngô nghê và dễ bị dẫn dắt. Nhưng tình tiết này cũng có thể thông cảm vì Moh Seul Hee (Kim Mi Sook) đã mất tới 30 năm để lên kế hoạch và thao túng chủ tịch Hong.

Khán giả phản ứng gắt nhất bắt đầu từ tập 14 Queen of Tears trở đi. Nhiều người cảm thấy ngộp thở vì quá nhiều bi kịch lẫn hết nút thắt này tới nút thắt kia được buộc thêm. Hong Hae In khỏi bệnh nhưng mất trí nhớ, Yoon Eun Sung đổ tội giết người cho Baek Hyun Woo, khiến anh bị bắt chỉ vài phút trước khi Hae In hoàn thành phẫu thuật. Queen of Tears mất gần 2 tập phim để nói về chuyện Hong Hae In chấp nhận điều trị bị cho là quá thừa thãi.

Tới tận cuối tập 15, biến cố lại xảy đến khi Hong Hae In bị bắt cóc, còn Hyun Woo gặp tai nạn giao thông rơi vào nguy kịch trong lúc cô vừa nhớ lại và đi tìm chồng. Đành rằng biên kịch muốn tạo gay cấn, kịch tính, tò mò liên tục để không làm người xem nhàm chán, nhưng những chi tiết được thêm đều là tình tiết cũ trong dòng phim tình cảm.

Điểm sáng lớn nhất giúp Queen of Tears tạo nên cơn sốt, bùng nổ và vẫn giữ vững phong độ ở chặng cuối chính là diễn xuất của dàn diễn viên, nổi bật là bộ đôi chính Kim Soo Hyun - Kim Ji Won. Nét diễn của cả hai giúp những câu thoại hay tình tiết sến súa trở nên tự nhiên và giàu cảm xúc. Ánh mắt tình tứ tới bi thương của Kim Soo Hyun như cứa vào tim người xem đau nhói. Kim Ji Won vừa sang chảnh vừa đáng yêu, vừa thể hiện hoàn hảo sự dằn vặt, đau khổ nơi đáy mắt của Hae In.

Một số bình luận của cư dân mạng Hàn - Việt:

"Dàn diễn viên thực sự gánh còng lưng bằng tài năng diễn xuất tuyệt vời. Đã đến lúc phim Hàn nên viết thứ gì đó mới lạ hay ho hơn và nói không với kiểu cốt truyện giống nhau và nhàm chán thế này rồi."

"Quá dài dòng, nếu không nghĩ ra ý tưởng nào hay hơn thì nên cắt tập đi chứ."

"Nên dừng ở 12 tập là được rồi."

"Càng ngày phim càng chẳng có giá trị nào, chỉ có dàn diễn viên là đáng xem thôi."

"Phim nhiều tình tiết rối rắm, vô lý, không vì nam nữ chính thì mình bỏ phim lâu rồi. Kịch bản cực tệ so với mức độ nổi tiếng, diễn viên gánh biên kịch còng lưng!"

"Bôi tình tiết chút thì vui chứ bôi nhiều thấy vô lý lắm luôn á, không mê Hyun Woo với Hae In tui cho phim này ra đảo lâu rồi chứ không trụ coi đến giờ này."

Chỉ còn tập 16 là kết thúc, Queen of Tears vẫn còn quá nhiều câu hỏi cần trả lời, những nút thắt cần gỡ: Ai giải cứu Hong Hae In, Hyun Woo dùng bằng chứng gì để buộc tội mẹ con Yoon Eun Sung - Moh Seul Hee, vì sao bà ta lại "chấp niệm" với tài sản nhà họ Hong tới thế?...

Quan trọng nhất, vì Baek - Hong đã quá vất vả khổ đau suốt 15 tập, nếu cặp đôi không thể có cái kết có hậu như mong muốn của đại đa số khán giả, biên kịch chắc chắn sẽ "tới công chuyện" với cư dân mạng.