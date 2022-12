Đối thủ của Only C ở ngay trong nhà: Nguyễn Phúc Thiện sở hữu tận 5 MV 100 triệu view

HHT - Các bản hit “Bống bống bang bang”, “Yêu là tha thứ”, “Đừng yêu nữa em mệt rồi”, “Em không sai chúng ta sai”, “Đau để trưởng thành” giúp nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện gia nhập "câu lạc bộ trăm triệu view" của V-Pop.

Nguyễn Phúc Thiện là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên sở hữu 5 bản hit với mỗi MV đạt trên 100 triệu view: Bống bống bang bang - 365daband (557 triệu), Yêu là tha thứ - Only C (146 triệu), Đừng yêu nữa em mệt rồi - Min (132 triệu), Em không sai chúng ta sai - Erik (133 triệu), Đau để trưởng thành - Only C (100 triệu).

Để có được thành quả này, Nguyễn Phúc Thiện đã mất một khoảng thời gian dài để thoát khỏi biệt danh “em trai Only C”. Anh chia sẻ, ngay từ bé, thay vì mua đồ chơi thì ba luôn mua cho anh và Only C các nhạc cụ như trống, guitar, organ. Ngoài thời gian đi học, Nguyễn Phúc Thiện ở nhà tự học thêm về piano qua các bài nhạc của Yiruma, Joe Hisaishi… Do không có đàn piano nên chàng nhạc sĩ trẻ từng làm pianist tại nhà hàng với lương 150K/ 2 tiếng. "Lúc về nhà mình cũng tập sáng tác và gửi bài cho anh trai để kiếm thêm, chờ đợi một cơ hội” - Nguyễn Phúc Thiện kể.

Chia sẻ về áp lực khi ở dưới bóng của anh trai Only C, Nguyễn Phúc Thiện khẳng định: “Được đồng hành cùng anh trai, mình không hề cảm thấy áp lực mà còn tự tin vì chính anh ấy là người đã truyền cảm hứng, nhận ra tiềm năng của Thiện và dẫn dắt mình vào nghề.”

Lúc mới vào nghề, anh bị các đồng nghiệp và đối tác nhầm lẫn, có người còn tưởng tên thật của Only C là Nguyễn Phúc Thiện. Nhưng những điều đó không gây ảnh hưởng đến ý chí của anh. Anh chọn cách tạo dấu ấn trong lòng khán giả và để khán giả công nhận tên tuổi của mình qua các sản phẩm âm nhạc.

Nói về cách chọn ca sĩ phù hợp để gửi gắm đứa con tinh thần của mình, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện cho hay: “Thiện không có tiêu chí riêng nào khi lựa chọn ca sĩ cho các ca khúc của mình, bởi với mình mỗi ca sĩ đều có một cá tính và điểm mạnh riêng. Tôi luôn để mọi thứ thuận theo “duyên”."

Gần đây nhất, Nguyễn Phúc Thiện cũng lọt vào Top 3 Nhạc sĩ có nhiều ca khúc nhất trong Top 35 nhạc sĩ của giải Làn Sóng Xanh.