Đón đọc Lớp Học Mật Ngữ tập đặc biệt: Thư mời đặc biệt gửi đến cạ cứng 10 năm

HHT - Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 diễn ra cuối tuần này tại TP.HCM (19/10) và Hà Nội (20/10) mang đến cho teen cơ hội săn học bổng du học và “bỏ túi” nhiều thông tin mới từ New Zealand. Đặc biệt, đây cũng là buổi ra mắt ấn phẩm “Đến New Zealand đón bình minh mới” do Báo Tiền Phong, Hoa Học Trò và Cơ quan Giáo dục New Zealand thực hiện.