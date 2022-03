Dòng nhạc nào đã tăng trưởng hơn 230%, đạt gần 8 tỷ lượt stream toàn cầu hằng tháng?

HHT - Tăng trưởng hơn 230%, đạt gần 8 tỷ lượt stream toàn cầu hằng tháng, cùng xem thể loại nhạc nào lại có sự phát triển "khủng" đến vậy nhé!

Với mức tăng trưởng hơn 230% về lượt nghe kể từ năm 2018 và gần 8 tỷ lượt stream toàn cầu hằng tháng, dòng nhạc K-Pop đã chiếm lĩnh Spotify - được ghi nhận bởi hơn 4,7 triệu lượt tìm kiếm từ khóa “K-Pop” trên nền tảng này trong 90 ngày qua.

Chính vì thế, để các fan K-Pop thuận tiện hơn trong việc ủng hộ idol của mình, một danh sách phát với tên gọi K-Pop ON! sẽ được ra mắt. Nếu bạn còn nhớ "người bạn cũ" K-Pop Daebak thì K-Pop ON! chính là phiên bản nâng cấp của K-Pop Daebak đấy!

K-Pop ON! (온) thể hiện ý tưởng rằng "K-Pop is always on 100 for the whole world" (tạm dịch: K-Pop luôn đạt mức tuyệt đối/ luôn ở vị trí 100 điểm trên toàn thế giới’). Tên mới này là từ ghép - kết hợp từ tiếng Hàn "온" có nghĩa là "100" hoặc "toàn bộ" với từ tiếng Anh "on", để hiển thị hành động "bật lên". K-Pop đã bùng nổ thành một hiện tượng phổ biến toàn cầu và đang chiếm lĩnh "toàn bộ (온)" thế giới. Mỗi ngày tại vùng đất mơ ước K-Pop đều có những bài hát, phong cách, xu hướng mới và fandom K-Pop luôn hoạt động.

Đặc biệt, để chào mừng sự ra mắt này, các fan cũng có thể mong đợi các nghệ sĩ yêu thích của mình như BTS, BLACKPINK, Red Velvet, NCT Dream, SEVENTEEN, ATEEZ, aespa, NMIXX,... xuất hiện trên các bảng quảng cáo toàn cầu ở Los Angeles, New York, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Nhật Bản và Toronto.