Dòng Sông Huyền Bí lên anime: Fan than thở “nếu không nói là nhận không ra”

HHTO - Sau hơn 30 năm ra mắt, bộ truyện tranh đình đám “Dòng Sông Huyền Bí” sẽ có bản anime (hoạt hình). Tuy nhiên, qua đoạn teaser giới thiệu, nhiều fan than thở “nhận không ra” tác phẩm yêu thích bởi hình ảnh kém đẹp.

Khi nhắc đến một trong những bộ truyện tranh thuộc thể loại shoujo (truyện tranh thiếu nữ) đình đám nhất thập niên 90 không thể bỏ qua Dòng Sông Huyền Bí (Red River hoặc Anatolia Story) của tác giả Chie Shinohara. Sau hơn 30 năm ra mắt, cuối cùng Dòng Sông Huyền Bí cũng được chuyển thể lên anime (hoạt hình).

Dòng Sông Huyền Bí đã được phát hành ở Việt Nam.

Mới đây, một đoạn video nhá hàng đã được tung ra, qua đó giới thiệu sơ bộ nội dung cũng như một số nhân vật chủ chốt của Dòng Sông Huyền Bí. Theo đó, giống như manga (truyện tranh), bản anime cho biết Yuri là một cô gái Nhật Bản thời hiện đại, bị một bàn tay bí ẩn kéo xuống một vũng nước và rơi xuống đế quốc Hittite thời cổ đại. Tại đây, cô đã gặp gỡ và nảy sinh tình yêu với Tam hoàng tử Kail Mursili, cũng như bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chốn cung đình cũng như ngoài biên cương.

Kể từ khi ra mắt cho đến nay, Dòng Sông Huyền Bí vẫn rất được các độc giả yêu thích. Tính đến đầu năm 2026, Dòng Sông Huyền Bí đã phát hành tới hơn 20 triệu bản (bao gồm cả bản điện tử). Không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa một cô gái ở thế kỷ 21 và một hoàng tử có khả năng kế vị ngai vàng thời cổ đại, Dòng Sông Huyền Bí còn là khúc ca bi tráng về những con người muốn tự viết nên vận mệnh của mình. Có người đạt được điều đó, nhưng cũng có người bị cát bụi thời gian chôn vùi.

Trong câu chuyện của Dòng Sông Huyền Bí tồn tại những tranh đấu nguy hiểm, buộc người ta phải dùng cả sức mạnh và trí lực ở cả nơi cung cấm lẫn nơi sa trường. Giữa một thời đại phức tạp và có phần khắc nghiệt ấy, có những tình yêu buộc phải kìm nén bởi số phận, có những can trường khiến người ta nể phục, có những phận người dù bé nhỏ nhưng vẫn có thể làm nên chuyện vĩ đại, có niềm hạnh phúc vỡ òa và cả những giọt nước mắt xót thương.

Bởi manga rất được yêu thích nên nhiều fan cũng rất ngóng đợi bản anime. Tuy nhiên, sau đoạn video giới thiệu đầu tiên, nhiều fan tỏ ra thất vọng bởi hình ảnh của anime không được sắc nét, ấn tượng như manga; nếu không muốn nói là kém đẹp hơn rất nhiều. Trong đó, hai nhân vật chính là Yuri và Kail là bị chê nhiều nhất. Các bình luận viết Yuri trông giống hệt một cậu con trai, không có nét nữ tính nào; còn Kail không toát lên được vẻ sắc bén, quyến rũ.

Nhân vật phản diện chính của Dòng Sông Huyền Bí - Vương phi Nakia cũng bị chê khi bản anime “trang điểm” quá đậm. Nhiều bình luận chê Nakia của bản anime trông “lòe loẹt”, "kém sang", thậm chí “nếu không nói là nhận không ra”. Nhân vật được khen “đỡ xấu” nhất trong Dòng Sông Huyền Bí bản anime là Ramses - chàng tướng quân tài năng của Ai Cập.

Dòng Sông Huyền Bí bản anime dự kiến lên sóng trong tháng 7/2026.

Một số bình luận của netizen:

“Không nói không nhận ra đây là Dòng Sông Huyền Bí luôn đó.”

“Ôi, Zannanza, chàng hoàng tử đoản mệnh của tui, tui suýt thì không nhận ra ảnh…”

“Đợi hơn 30 năm để phải xem bản anime với chất lượng như này thì thà khỏi có còn hơn.”

“Trông Yuri có khác gì con trai không chứ? Trong truyện tranh Yuri có nét nữ tính riêng mà.”

“Nếu có cuộc bình chọn ai xấu nhất trong bản anime thì tui nghĩ Nakia sẽ được giải nhất đó.”

“Vương phi Nakia trong truyện bả ác mà bả sang, qua anime tự dưng thấy phèn hẳn.”

“Ôi, nhớ hồi đọc truyện Kail chính là tình đầu của tui, giờ nhìn ảnh trong anime thấy muốn thành người yêu cũ rồi đó.”

“Thôi, thôi, thôi, tôi sẽ mở truyện tranh ra đọc lại.”